Georgiana Lobonț face noi dezvăluiri în scandalul cu viceprimarul comunei Ceanu Mare: „S-a întors și m-a înjurat, am rămas șocată”

Georgiana Lobonț a oferit mai multe detalii referitoare la scandalul cu viceprimarul comunei Ceanu Mare. Recent, artista a mers la Zilele Comunei pentru a susține un moment artistic. Însă, atât cântăreața, cât și soțul ei au avut parte de o experiență șocantă. Iată mai jos, în articol, ce dezvăluiri a făcut artista, pe rețelele de socializare.

Georgiana Lobonț a explicat, pe Instagram, ce s-a întâmplat în ziua în care a susținut un moment artistic în comuna Ceanu Mare. Prezentă la Zilele Comunei, cântăreața i-a încântat pe spectatori. De altfel, a stat la fotografii cu localnicii și s-a bucurat de atmosferă.

Georgiana Lobonț: „Eu nu am știut cine este, m-a luat așa, «Doamnă, hai să faci poze și înăuntru»”

Însă, bunadispoziție avea să fie „spulberată” de un moment neplăcut. CANCAN.RO v-a arătat, în exclusivitate, detaliile aici. Acum, artista a făcut noi dezvăluiri legate de scandalul cu viceprimarul comunei Ceanu Mare.

„Noi am cântat duminică la un concert foarte frumos la Ceanu Mare, s-a creat o atmosferă foarte frumoasă, am stat la poze aproximativ 40 de minute, cu toți oamenii. Ei după concert au format o coadă, un rând mare mare, o coloană și au stat toți foarte cuminți și educați. Până acolo toate lucrurile bune, stăteam la poze, lumea chiar foarte ok și educată. La un moment dat a venit din clădirea unde era școala, eu lângă școala respectivă stăteam și făceam pozele, mai jos de școală era scena.

A ieșit din clădire un domn, într-adevăr era în stare de ebrietate, eu nu am știut cine este, m-a luat așa, «Doamnă, hai să faci poze și înăuntru». Am zis da, sigur, cu mare drag, dar așteptați, mai era coloană acolo. Am așteptat încă 20 de minute după ce a vorbit domnul ăla cu mine, să mă duc să intru înăuntru să fac poze cu oamenii care erau din familia lui sau din anturajul lui”, a explicat artista.

„El s-a întors și m-a înjurat, eu am rămas șocată”

Ulterior, Georgiana Lobonț avea să afle că bărbatul respectiv era, de fapt, viceprimarul comunei. Aflat, însă, într-o stare de ebrietate, la Zilele Comunei.

„Acel domn era domnul viceprimar, într-o stare destul de nașpa, era beat. Eu i-am zis «Domnule, stați numai un pic să fac poze cu oamenii de aici, când termin aici intru înăuntru». Că oricum urma să mâncăm, mi-a zis domnul primar că a pregătit mama dânsului sarmale și eu aveam poftă de sarmale. El s-a întors și m-a înjurat, eu am rămas șocată. Am zis nu se poate, omul ăsta e viceprimar. Eu femeie, artistă, respectată și iubită de multă lume, că mi-am câștigat statutul ăsta prin muncă, nu am făcut alte lucruri neconforme cu succesul pe care îl am. Omul ăsta în loc să stea să aștepte comunitatea lui din Ceanu Mare să facă poze cu mine, s-a comportat foarte urât”, a povestit Georgiana Lobonț.

Rareș Ciciovan explică ce s-a întâmplat cu viceprimarul comunei Ceanu Mare

Georgiana Lobonț a explicat faptul că întreaga scenă a avut loc rapid. Chiar dacă a avut loc un asemenea incident, artista a continuat să facă fotografii cu persoanele care au participat la eveniment. De altfel, după ce cântăreața e explicat cum au fugit jandarmii în clădirea din apropierea scenei, Rareș Ciciovan a continuat să explice situația.

„Totul s-a întâmplat pe fracțiuni de secunde. Pentru că, la un moment dat, am văzut în timp ce făceam eu poze, jandarmi, eu eram înconjurată de jandarmi. Toți jandarmii au fugit înăuntru, în clădirea din spatele meu”, a spus Georgiana, pe Instagram. Apoi, soțul ei a continuat să ofere detalii.

„Până să-i zic că sunt soțul Georgianei Lobonț, a venit aproape de mine și m-a prins de mâini”

Rareș Ciciovan a explicat faptul că momentul cu jandarmii s-a produs abia atunci când soțul artistului a văzut că viceprimarul comunei Ceanu Mare a bruscat o persoană. Atunci, Rareș a mers la el să îl roage să se calmeze. În doar câteva momente, au intervenit și jandarmii.

„Eram în sala profesorală și eu tot veneam la Georgiana să văd dacă e ok. Era un hol, de câte ori treceam, îl vedeam. Domnul făcea circ, se certa. O dată când am ieșit, atunci a fost maximă, a îmbrâncit o femeie. S-a nimerit exact cu faza când s-a întâmplat cu înjurătura. El a intrat înăuntru, eu m-am dus după el și l-am rugat să se calmeze. Neștiind cine e. Atunci a venit agresiv la mine să mă întrebe cine sunt și ce vreau. Până să-i zic că sunt soțul Georgianei Lobonț, a venit aproape de mine și m-a prins de mâini. Și atunci jandarmii au văzut și au venit rapid. Jandarmii au venit la el și nu l-au încătușat, a mai durat 10 minute, s-a certat cu ei. Atunci s-a întâmplat cu încătușarea. (…) A început circul, tot el a sunat la 112, îmi arăta mie semne”, a povestit Rareș Ciciovan.

Sursă foto: social media, captură video