Reporterii CANCAN.RO au vizitat-o la Bacău, acolo unde s-a retras și locuiește după eliminarea de la Survivor. Georgiana Lupu ne-a vorbit, într-un interviu exclusiv, despre cum a luptat pentru supraviețuire în Republica Dominicană, despre colegii ei din echipa Războinicilor și cea a Faimoșilor, dar și despre durerile pe care le are în suflet. Cu ochii plini de lacrimi, fosta concurentă Survivor ne-a dat detalii despre coșmarul pe care l-a trăit în orfelinate, dar ne-a dezvăluit și de ce a vrut să-și pună capăt zilelor!

Georgiana Lupu de la Survivor s-a luptat cu depresia: “Nu mai voiam să trăiesc”

Reporter: Ai fost în 8 orfelinate. Copiii pe care i-ai ajutat sunt dintr-unul din cele 8 în care ai stat și tu?

Georgiana Lupu: Nu mă mai duc pe acolo pentru că îmi aduc de anumite de momente tragice, pentru mine, dramatice, care mă dor foarte mult. Plus că nu mai sunt aceiași, e altă generație. Plus că acum au telefoane, camere video, nu se mai întâmplă lucruri… cum s-au întâmplat când eram eu, în timpul meu, 2001-2002, 2003, 2006…

Reporter: Spuneai la un moment dat că ai avut și momente de depresie. Ce anume a declanșat depresia?

Georgiana Lupu: Da. Problemele din viața mea. Depresie am avut când aveam 15-17 ani, eram de necontrolat, fugeam din centre. Încercam să mă omor, nu mai voiam să trăiesc, nu voiam să mai exist. Mi-am dat seama că am foarte multe vieți și că nu se poate chestia asta, că sunt prea mult protejată de Univers…

Georgiana Lupu a încercat să – și taie venele. A rămas cu semne pe viață

Reporter: Cum ai încercat să te omori?

Georgiana Lupu: Să-mi tai venele. Am luat cloramină cu șampon să beau. Am semne pe mâini, se văd… am avut depresii foarte multe, foarte urâte. Am fost și internată de câteva ori la spital, dar nu eram nebună, cum spuneau ei. Mergeam foarte mult la psiholog. Mă înțelegeau psihologii și nu mă înțelegeau doamnele de la cămin sau profesorii de la școală. Erau foarte mulți rasiști. Aveau probleme cu ăștia mai de culoare. Nu înțelegeau durerea mea.

Reporter: Depresia a început și de la faptul că erai marginalizată că ești de culoare?

Georgiana Lupu: Da. Au pornit și de la asta și din cauză că nu m-am simțit ajutată și înțeleasă destul de oamenii din jurul meu, și de la faptul că nu am avut familia lângă mine. Au fost multe care s-au adunat în sufletul meu, m-au durut foarte mult.

Reporter: Ce te-a marcat în orfelinate?

Georgiana Lupu: Ceea ce vedeam în jurul meu, bătăile, crizele oamenilor, chestia de a supraviețui fiecare acolo… era foarte dificil, foarte greu. Cei mari îți luau mâncarea, rămâneai fără. Eu mă duceam la biserică, la înmormântări și la nunți. Știam ora și nunta, ora și înmormântarea. Asta m-au ajutat foarte mult când eram copilă… sportul și biserica. Ca să supraviețuiesc… sportul pentru că mai ieșeam din mediul ăla și biserica pentru că aveam ce să mănânc. La cămin nu găseam mâncare, găseam bătaie și un pat unde să dorm.

Reporter: Acum ești la fel de apropiată de biserică, de Dumnezeu?

Georgiana Lupu: Da, sunt foarte apropiată de Dumnezeu. Asta mi-a dat putere. Când nu mai ai pe nimeni și n-ai nimic de pierdut… îți mai rămâne speranța, credința, încrederea în tine…

Reporter: Cu viața sentimentală cum stai? Ai un partener? Ai un umăr pe care să plângi… o persoană cu care să râzi?

Georgiana Lupu: Nu. Este foarte greu să găsesc o persoană care să-mi înțeleagă toate problemele și ceea ce vreau eu să fac pe viitor. Vorbesc, nu sunt figurantă… să nu răspund la mesaje, să le dau oportunități să ies la cafea, la suc. Sunt sociabilă, sunt un om deschis. Dar nu găsesc ceea ce caut, consider că trebuie să mai aștept, nu mă grăbesc… pentru că nu am tot ce-mi trebuie pentru a-mi clădi o relație în acest moment.

Reporter: În afară de sport, îmi spuneai că mai ai un “hobby”, dacă putem să-l numim așa… compui poezii, muzică..

Georgiana Lupu: Da. Îmi place să compun. Am făcut și câteva piese. Lucrez pe partea asta, am observat că-mi place foarte mult… mă liniștește efectiv… ceea ce văd în jurul meu mă calmează când le trec pe hârtie și le pun cap la cap.

Îmi place să citesc, să mă plimb, să fiu liberă.

Reporter: Te-ai gândit poate la un moment dat să te înscrii la o emisiune-concurs de talente?

Georgiana Lupu: M-am gândit, asta face parte din viitorul apropiat.

Reporter: Pe tatăl tău nu-l cunoști. Cu mama ta vorbești?

Georgiana Lupu: “Mama m-a ținut fără apă, fără mâncare”

Georgiana Lupu: Pe tata nu-l cunosc, încerc să-l caut. Cu mama mea nu mai vorbesc de 1 an. Pentru că este foarte supărată – normal n-ar trebui să fie – ca m-am dus într-o altă emisiune ca să-l caut pe tatăl meu, cu ajutorul lor. De fapt ea știe că toată chestia asta pleacă de la ea, că nu-mi dă un nume, nu-mi zice nimic. Ea îmi ascunde mie probabil anumite chestii și nu vrea să aflu adevărul. Îi era frică să nu-l caut pe tata ca să aflu adevărul. Ea încearcă să mă facă să las totul așa, ca să nu-l mai caut, ca și cum m-a făcut doar ea, că n-am avut tată. Dar n-are cum, un copil are și mamă, și tată.

Reporter: Ea locuiește în Bacău?

Georgiana Lupu: Nu. Este în Italia. A plecat de când aveam 11 ani, a plecat… nu știu unde s-a dus. Am fost o dată la ea, când aveam 18 ani, m-a ținut fără apă, fără mâncare vreo săptămână, îmi dădea 5 euro o dată la 3 zile.. până am dat de un băiat care m-a ajutat să ajung înapoi în țară. Era iubire la prima vedere. A ținut vreo 3 săptămâni (râde – n.r.). Am vrut eu să vin în țară să-mi termin studiile, mai pe românește.

Reporter: Aici, în Bacău, locuiești singură?

Georgiana Lupu: Da, locuiesc singură. Am vrut să locuiesc singură, să fiu independentă. Numai că e greu cu locul de muncă în ziua de azi pentru că sunt foarte mulți rasiști. Îmi caut de vreo 2 luni un loc de muncă și nu-mi găsesc. Am zis să plec afară… deși am un proiect de viitor bombă, lucrez la ceva foarte puternic…și nu știu cum să fac. Pentru că timpul se scurtează și trebuie să fac lucrurile așa cum îmi este mie mai bine.

„Nu m-au invitat la finală”

Reporter: Te găsesc la Bacău, nu trebuia să te afli la finala Survivor, în Republica Dominicană? Au participat aproape toți concurenții…

Georgiana Lupu: Cam trebuia să fiu în Republica Dominicană. Nu m-au invitat la finală. Au fost cam toți concurenții. Nu m-a dus la finală pentru că nu m-au chemat, nu că n-am vrut să mă duc.

Reporter: Ți-ai fi dorit să te întorci acolo?

Georgiana Lupu: Mi-aș fi dorit pe de o parte pentru că mai aveam unele chestii să le spun foștilor concurenți.

Georgiana Lupu: “Mulți au fost măgari cu mine. Mulți erau falși”

Reporter: Din foștii colegi, cu care mai ții legătura?

Georgiana Lupu: Cu o parte de la Faimoși mai vorbesc pe Instagram… Vorbesc cu care răspund la mesaje. Eu le scriu… nu tuturor pentru că mulți au fost măgari cu mine și nu prea au lăsat loc de “bună ziua”, ca să zic așa… cu o parte vorbesc. Nu sunt genul de om care să port ură sau ranchiună. Am fost într-o echipă, am trecut prin greutăți împreună, am mâncat cocoș împreună….

Reporter: Ai făcut parte din ambele echipe, și cea a Faimoșilor, și cea a Războinicilor…

Georgiana Lupu: Da. Pentru mine este o realizare foarte mare, i-am cunoscut pe toți îndeaproape și știu cum este fiecare. Mulți erau falși. Îmi susțin ideea că mulți erau falși.

Ce spune Georgiana Lupu de la Survivor, despre Jador?

Reporter: Cu Jador în ce relații ești acum? La un moment dat, în emisiune, v-ați ciondănit pentru că te-a făcut “balenă”, după care v-ați mai apropiat…

Georgiana Lupu: Jador stă în oraș cu mine, e din Bacău, de aici, de la mine. Eu nu pot să-l urăsc pentru că a făcut niște realizări în viața asta și este cam un exemplu pentru mine… dar pe de o parte sunt și supărată pe el. Nu am fost așa supărată pe el la început, dar după aceea m-am supărat foarte tare pentru că știam că pot mai mult și din cauza votului lui a trebuit să plec acasă (Jador a nominalizat-o pentru eliminare la Survivor – n.r.).

M-a nominalizat. Acum… nu știu ce a fost la mijloc, ce l-a făcut să spună numele meu… nu am mai intrat în detalii.

Reporter: Cum ești? Ai slăbit, te-ai îngrășat, după Survivor?

Georgiana Lupu: Am slăbit, uite. Sunt mai slabă, nu mai sunt grasă!

Reporter: Când ai ajuns în Dominicană aveai 86 de kilograme…

Georgiana Lupu: Da, m-am dus cu 86 de kilograme și am ieșit cu 77 de kilograme, după o lună și jumătate. Și acum am vreo 80 de kilograme. M-am mai îngrășat 3 kilograme.

Reporter: Te-ai certat cu mai mulți colegi din echipă. Cu Starlin vorbești?

Georgiana Lupu: Nu vorbesc. S-a luat de familia mea. Ce să mai vorbesc? Odată ce spui de morți, de familie… să fii sănătos!

M-a înjurat de morți, de familie… ei nu știu cum e să crești fără familie, că toți sunt ajutați, au mamă, frați… Și când te înjură cineva din familie este foarte dureros pentru aștia care au crescut fără părinți.

Reporter: Din Dominicană… ți-e dor de ceva anume?

Georgiana Lupu: De nuca de cocos, sigur nu. Acolo mi-au plăcut foarte mult peisajele, oamenii de acolo sunt foarte simpli. Sunt modești, așa sunt și eu.

Reporter: Apropo de condițiile de supraviețuire. Chiar așa sunt de dure, de grele?

Georgiana Lupu: Da. Eu și acum am dureri de spate de la faptul că am dormit pe jos. Cu căldura era greu, pentru că era foarte, foarte cald. Pe psihic trebuia să stai foarte bine.

Reporter: Din partea echipei de producție nu aveați niciun ajutor…

Georgiana Lupu: Nu. Acolo rezista cine putea, cum putea. Mare parte au cedat psihic. Eu nu consider că am cedat psihic, consider că am fost o persoană foarte puternică. Doar că am avut frici, ca orice om… Îmi era frică de apă.

Reporter: Ai fost la un pas de înec la o probă la Survivor, îmi spuneai…

Georgiana Lupu: Da, am fost la un pas să mor. Dar cum am zis, Universul mă protejează. Sunt în viață. Trăiesc în continuare.

Cu cine s-a certat la Survivor Georgiana Lupu? “Agresiune verbală și puțin fizică…”

Reporter: Altercații cu cine ai mai avut?

Georgiana Lupu: De la Războinici aproape cu toți. Nu că m-am certat cu toți, ei se băgau unii pentru alții… ca și cum eu n-aș fi făcut parte din echipă. M-am simțit dată la o parte de foarte multe ori, oamenii de acasă au văzut, mi-au dat dreptate, m-au susținut. Eu am fost persoana care întotdeauna am spus lucrurilor pe nume, am spus realitatea… cum e ea, dură, asta este. Și am făcut-o în felul meu pentru că eu sunt o persoană foarte sinceră, viața m-a făcut așa să fiu foarte sinceră pentru că am crescut cu greutăți, am crescut numai în minciuni…

M-am certat cu Starlin, cu Musty, cu Albert, cu Marilena…

Reporter: A fost doar agresiune verbală sau și fizică?

Georgiana Lupu: Agresiune verbală și puțin fizică… împins, tras… s-au mai întâmplat. Ați văzut și la jocuri se mai împingea lumea…

Reporter: Cu Starlin? Cu Albert? Cu cine?

Georgiana Lupu: Cu care se apropia de mine și-mi țipa în față. Eu nu suport țipetele. Sau să văd că arunci cu lucruri.. zi de mine ce ai de zis, dar nu băga familia în discuții… și mai ales să vorbești despre tatăl meu pentru că pe mine mă doare. E o chestie la care nu mai țin cont de nimic, că sunt camere (de filmat – n.r.), sau că ești tu “X” sau “Y”. E o furie care pleacă din mine și aia nu poate fi controlată. Atunci când vorbești despre un lucru pe care nu ai cum să-l înțelegi ca să mă ataci pe mine… atunci asumă-ți.

(VEZI ȘI: UN NOU CUPLU ÎN SHOWBIZ! DOI FOȘTI CONCURENȚI DE LA ”SURVIVOR ROMÂNIA” S-AU ÎNDRĂGOSTIT NEBUNEȘTE)

