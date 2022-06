Germania ajută Ucraina cu echipamente de protecție și armament: ”Acest lucru necesită timp, poate chiar câteva luni”

Echipamentele de protecție venite din partea Germaniei îi salvează pe soldații ucraineni. Un militar a reușit să supraviețuiască schijelor unui bombardament rusesc: cu ajutorul unei căști de protecție germană și o vestă de protecție americană Improved Outer Tactical Vest (IOTV), potrivit unui documentar realizat de Gândul.ro. Află mai multe detalii dintr-un video de excepție, care așteaptă doar să apeși pe butonul PLAY

Înainte de invazia Rusiei în Ucraina, Berlinul a anunțat că va trimite 5.000 de căști de protecție ca ajutor militar, într-un moment în care Germania se opunea furnizării de arme puternice Ucrainei, în speranța ca un război să nu aibă loc. Deși ajutorul a fost la acel moment ironizat, imaginile surprinse recent arată cum căștile chiar i-au ajutat pe soldații ucraineni.

CARTON DE CITIT:

„Ajutorul militar nu înseamnă numai arme, dar și echipamentele de protecție care sunt vitale. Aici, o cască donată de Germania de tipul Gefechtshelm M92 și o vestă antiglonț americană au salvat un soldat ucrainean de schije”, a fost mesajul transmis pe Twitter de contul Ukraine Weapons Tracker, care centralizează armele folosite în războiul din Ucraina.

Ajutorul Occidentului cu arme grele furnizate Ucrainei a atins noi culmi după patru luni de bombardamente. În timp ce țările vestice trimit obuziere, rachete antitanc, sisteme antiaeriene și alte echipamente grele, militarii ucraineni duc pe front o luptă grea, iar elementele de protecție individuală sunt de cele mai multe ori vitale.

(VEZI ȘI: MARINA MILITARĂ RUSĂ, DOTATĂ CU ARME NUCLEARE HIPERSONICE ŞI CU DRONE SUBMARINE NUCLEARE. KREMLINUL A INVESTIT, ÎN ULTIMII ANI, MILIARDE DE DOLARI ÎN FLOTA MARITIMĂ)

Cât timp va dura până când Ucraina va primi ajutorul Germaniei

Acum, cancelarul german Olaf Scholz a respins criticile aduse Germaniei în ceea ce privește livrarea de arme către Ucraina și a promis ajutor suplimentar. În acest sprijin intră inclusiv sisteme de apărare anti-aeriană moderne. Cu toate acestea, ministrul german al afacerilor externe, Annalena Baerbock a precizat că livrarea lor ar putea dura luni bune.

CARTON DE CITIT:

„Da, acest lucru necesită timp, poate chiar câteva luni”

Germania va suplimenta numărul armelor ce vor fi trimise către Ucraina

Deși Germania a fost dur criticată, Olaf Scholz susține că Berlinul a trimis arme Ucrainei imediat după începerea războiului. Mai bine de 15 milioane de cartușe, 100.000 de grenade de mână și peste 5.000 de mine antitanc au fost livrate până în prezent. În următoarea perioadă, acesta a promis că va spori numărul armelor furnizate Ucrainei și va trimite și sistemul antiaerian IRIS-T. În tot acest timp. Germania a fost ferm pe poziții.

CARTON DE CITIT:

”Putin nu trebuie să își atingă obiectivele. El nu trebuie să scape cu acest atac militar împotriva unei alte țări. Acesta este un imperialism, pe care noi, în Europa, nu îl vom accepta”, a susținut cancelarul.

IRIS-T este un sistem anti-aerian cu rază mică și medie, care poate distruge ținte aeriene, precum rachetele, elicopterele, aeronavele care zboară la altitudini mici și medii și rachetele de croazieră. Sistemul pare să fie folositor și împotriva dronelor și a altor amenințări mobile de mici dimensiuni, la distanțe foarte scurte și medii. Are un sistem de ghidare termic sau în infraroșu, dar care, în comparație cu multe alte rachete, este capabilă să vadă ținta și o distinge de orice contramăsuri electronice. IRIS-T poate îmbunătăți probabilitatea unei lovituri directe. Sistemul a fost dezvoltat de Germania după anul 2000, însă a intrat în dotarea forțelor armate germane în anul 2005.

Versiunea sol-aer are două variante care se află în prezent în serviciu: modelul IRIS-T SL SLS, care are o rază scurtă și IRIS-T SLM care are o rază medie. IRIS-T a fost proiectată să înlocuiască rachetele de fabricație americană AIM-9 Sidewinder, aflate în serviciu din anii 1960.

IRIS-T este propulsată de un motor cu combustibil solid. Motorul este echipat cu unele funcții avansate, cum ar fi blocarea înainte sau după lansare, care îi permite să lovească ținte în spatele avionului de care se desprinde, iar sistemul de control garantează o manevrabilitate mare. În acest mod, depășește cu mult manevrabilitatea aeronavelor de vânătoare care, în general, nu se ridică la un astfel de nivel. Racheta are o greutate de 87 de kilograme și o lungime de aproape 3 metri.

Modelul este cunoscut pentru viteză, care poate atinge de trei ori viteza sunetului. Totodată, racheta poate zbura la altitudini situate între nivelul mării și 20.000 de metri. Raza sa de acțiune este de 25 de kilometri și dispune de o încărcătură explozibilă puternică, cu fragmentare și are mecanism de detonare la impact și bazat pe radar de proximitate.

Cancelarul Olaf Scholz susține că sistemul de apărare antiaeriană ar permite Ucrainei să protejeze un întreg oraș important de atacurile aeriene rusești.

Germania va continua în tot acest timp și livrările indirecte de armament, prin intermediul altor țări europene. Țara a ajuns la un acord cu Grecia, astfel încât să trimită vehicule militare din epoca sovietică în Ucraina în schimbul unor blindate mai moderne furnizate de Berlin. Un acord similar a fost încheiat și cu Republica Cehă pentru a ajuta la furnizarea de arme, iar în prezent, negocierile continuă cu Polonia.

Ucraina va primi arme din epoca sovietică din partea Germaniei

Intenția Germaniei este ca în Ucraina să fie furnizate arme din epoca sovietică, pe care armata deja le cunoaște și le poate folosi rapid să oprească invazia rusă. Germania vrea să livreze 14 tancuri de luptă Leopard şi un vehicul blindat către Praga în schimbul trimiterii tancurilor T-72 de către cehi în Ucraina.

Olaf Scholz a promis, de asemenea, că va oferi Ucrainei un radar de urmărire capabil să detecteze obuzierele, mortierele și artileria cu rachete inamice, dar și lansatoarele multiple de rachete, în pas cu cele trimise de SUA.

Mai mult, Scholz a spus că forțele ucrainene de apărare vor primi și lansatoare de rachete multiple, însă a ținut să precizeze că aceste rachete nu vor putea lovi teritoriul Rusiei.

Promisiunile făcute de șeful guvernului german vin după numeroasele cereri pe care le-a făcut președintele Volodimir Zelenski și partidele germane de opoziție, care susțin accelerarea livrării de armament greu în Ucraina. Cu toate acestea, nu a fost stabilită încă o dată pentru livrare, iar Scholz a declarat în Parlament că discuţiile sunt încă în desfăşurare.

Bugetul Germaniei va fi dotat cu un fond special unic de 100 de miliarde de euro pentru proiectele de apărare. Asta după ce, imediat după invazia Rusiei în țara vecină, șeful armatei germane a declarat că propriile sale trupe sunt slab echipate pentru acțiuni militare și că s-a „săturat” de neglijarea armatei de către Germania.

Documentarea acestui material a fost realizată de Gândul.ro

(CITEȘTE ȘI: TEHNOLOGIE OCCIDENTALĂ PENTRU ARMELE RUSIEI! CE ESTE SISTEMUL DE RACHETE PANȚÎR)