Tehnologie occidentală pentru armele Rusiei! Ce este sistemul de rachete Panțîr

În timpul luptelor din Ucraina, multe dintre armele și tehnica rușilor au căzut în mâinile soldaților Kievului. Unul dintre cele mai prețioase trofee este sistemul de apărare antiaeriană tip Panțîr, se arată într-un documentar realizat de Gândul.ro.

Sistemul de rachete Panțîr este o familie de rachete sol-aer de rază medie autopropulsate. Panțîr-S1 este prima versiune și este un sistem combinat de rachete sol-aer cu rază scurtă până la medie și cu arme de artilerie antiaeriene produse de KBP din Tula, Rusia. Sistemul este o dezvoltare suplimentară a 2K22 Tunguska și reprezintă cea mai recentă tehnologie de apărare aeriană prin utilizarea radarelor în trepte în fază atât pentru localizarea țintelor, cât și pentru urmărire. Deși sunt planificate să fie realizate mai târziu de 2019, doar 112 dintre cele 200 realizate continuă să funcționeze datorită realizării de modele mai noi și mai eficiente.

Rusia este dependentă de microcipurile străine

Panțîr-S1 a fost proiectat pentru a asigura apărarea în puncte a instalațiilor militare, industrial, administrative împotriva aeronavelor, elicopterelor, munițiilor de precizie, rachetelor de croazieră și a UAV-urilor; și pentru a oferi o protecție suplimentară unităților de apărare a aerului împotriva atacurilor aeriene inamice care folosesc muniții de precizie, în special la intervale mici până la extrem de mici.

Panțîr-S1 transportă până la 12 rachete sol-aer în două etape cu combustibil solid, ghidate de comandă radio sau optică, în containere sigilate, gata de lansare. Rachetele sunt aranjate în două grupuri cu șase tuburi pe turelă. Racheta are un corp bicalibru, format din două etape într-o configurație tandem. Prima etapă este un booster, care asigură o accelerație rapidă în primele două secunde de zbor, după care este separată de etapa susținător. Sistemul este capabil să urmărească și să ghideze patru rachete trase către patru ținte distincte. Din punct de vedere operațional, totuși, două salve de rachetă sunt trase de obicei către fiecare țintă.

Serviciile de Informații ucrainene au rămas uimite să găsească în interiorul acestui sistem de apărare antiaeriană, dar și în alte echipamente militare, microcipuri fabricate în Statele Unite. De aici reiese faptul că Rusia este dependentă de microcipurile străine, în special cele fabricate în SUA. În plus, specialiștii ucraineni au mai găsit cipuri americane de la AMD, Rochester Electronics, Texas Instruyments și Linear Technology.

Ce a descoperit Armata Ucrainei la racheta de croazieră rusă tip Kh-101

Descoperirea acestor cipuri în armele rusești a oferit informații ”mai detaliate” despre locurile de unde Moscova primește componente critice pentru sistemele sale de arme.

Armata Ucrainei a examinat, de asemenea, și o rachetă de croazieră rusă tip Kh-101 și a găsit în interiorul ei cel puțin 35 de cipuri fabricate în Statele Unite. În plus, a desfăcut și un sistem electro-optic de pe elicopterul de atac Ka-52 Alligator, descoperind 22 de cipuri produse în SUA și 22 în Coreea de Sud.

Cea mai recentă dezvoltare a lui Kh-55 încorporează o secțiune transversală radar joasă de aproximativ 0,01 metri pătrați. Kh-101 este proiectat special pentru lansare cu aer, renunțând la secțiunea transversală circulară a fuselajului Kh-55 pentru o secțiune a fuselajului frontal și „în formă aerodinamică” pentru a produce portanță. Poate fi lansat atât de la altitudini mari, cât și de la joase și zboară la viteze subsonice la niveluri scăzute.

După lansare, aripile pliate ale rachetei, suprafețele cozii și motorul se desfășoară. Este ghidat printr-o combinație de un sistem de ghidare inerțial plus un sistem de ghidare de potrivire a conturului terenului, care utilizează radar și imagini stocate în memoria unui computer de bord pentru a-și găsi ținta. Acest lucru permite rachetei să se ghideze spre țintă cu un grad ridicat de precizie.

Ce este elicopterul rus Ka-52 Alligator

Elicopterul rus Ka-52 Alligator nu are analogi în lume. Această mașină unică a devenit o dezvoltare ulterioară a elicopterului Ka-50 „Black Shark”, cu care este unificat în proporție de 85%. Ka-52 este al doilea elicopter de atac coaxial din lume (după Ka-50), datorită căruia are o manevrabilitate foarte mare: operațiunea de probă a predecesorului său în timpul celui de-al doilea război cecen a arătat un avantaj semnificativ al acestui model față de alte elicoptere din zonele muntoase. O altă caracteristică a lui Ka-52 este scaunul de ejectare al echipajului, care permite pilotului și operatorului de arme să se ejecteze la orice înălțime, inclusiv ultra-jos. Este, de asemenea, singurul elicopter de atac din lume în care echipajul nu este situat într-o schemă în tandem, ci sunul lângă altul, într-o singură cabină. Pilotul și operatorul se pot schimba dacă unul dintre membrii echipajului nu își poate îndeplini sarcinile – elicopterul are un sistem de control al zborului și al focului duplicat.

Originea microcipurilor descoperite în diverse arme ale Rusiei de pe câmpul de luptă din Ucraina, este neclară. Acestea nu ar fi neapărat să fi fost obținute direct de la producători. Există o piață mondială și în mare parte nereglementată pentru cipurile recondiționate, care provin în mare parte din China. Chiar și așa, expertul din domeniul militar, Skip Parish, a spus că aceste descoperiri de cipuri americane în armamentul rușilor arată ”o dependență totală de tehnologia occidentală, în sistemele de țintire, navigare, comunicații și execuție”.

Ucraina spune că Rusia a pierdut aproape 1.200 de tancuri, număr care nu poate fi verificat din surse independente. Cu toate acestea, blogul militar și de informații Oryx, care numără pierderile de echipamente militare rusești în Ucraina pe baza fotografiilor trimise din prima linie, spune că Rusia a pierdut, până la data de 13 mai, 664 de tancuri și aproximativ 3.000 de alte vehicule blindate și echipamente grele.

