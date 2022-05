Cum arată limuzina lui Vladimir Putin. Buncărul pe patru roţi a costat 300 de milioane de dolari

Vladimir Putin deține o limuzină blindată construită în șase ani și care a costat 300 de milioane de dolari. Mașina are anvelope ranforsate și poate sta sub apă, ca un submarin. Supranumită „Bestia”, mașina blindată are 600 de cai putere și, oficial, poate atinge 250 km pe oră. Limuzina Aurus Senat a fost proiectată și construită de Aurus Motors, un simbol al luxului în societatea din Rusia. Mașina și-a făcut pentru prima dată apariția în 2018. Modelul face parte din linia Aurus Kortezh, care ar urma să mai includă sedanul Aurus Senat, van-ul Arsenal și SUV-ul Komendant. Limuzina președintelui Rusiei cântărește peste 6 tone și este pusă în mișcare de un motor V8 twin-turbo de 4,4 litri. Cei 600 de cai putere propulsează Bestia în 4,7 secunde până la 100 km/h, se arată într-un documentar realizat de Gândul.ro.

Geamurile sunt din sticlă armată de 6 centimetri. Mașina are un sistem de compresie a aerului, eficient în cazul atacurilor cu gaz. În cazul unei coliziuni, scaunele pasagerilor sunt mutate automat într-o poziție mai sigură.

Limuzina lui Vladimir Putin poate fi folosită sub apă

Potrivit Daily Mail, limuzina lui Putin poate fi folosită sub apă, fără a-i pune în pericol pe pasageri, având roți consolidate cu oțel, pentru a preveni dezumflarea lor. Totodată, experții în domeniu spun că limuzina lui Putin poate rezista unui atac cu grenade sau chiar mai mult.

„Sistemul de comunicare e intern, bazat complet pe sateliții noștri și încorporat în mașină. Mașina nu va pierde contactul și comunicarea cu forțele de securitate sub nicio circumstanță. Sistemul de apărare este unul de top. În cazul unui atac chimic, mașina își poate bloca ferestrele și rămâne sub apă pentru o perioadă lungă de timp, ca un submarin. Caroseria mașinii este o invenție rusească și, în ciuda dimensiunii și protecției pe care o asigură, este destul de ușoară. Are câțiva metri, este o construcție serioasă”, a explicat Vyacheslav Subbotin, expert în domeniu, pentru Zvezda TV.

Limuzina de lux poate fi echipată cu scaune posterioare rabatabile și încălzite, perdele de mătase și ecrane LED. De asemenea, Putin are la dispoziție măsuțe pliabile montate în spătarele scaunelor din față. De asemenea, liderul rus folosește un mini-frigider dotat cu pahare de cristal.

O astfel de mașină ar simboliza puterea și tehnologia Rusiei, nevoită până nu de mult să caute în cataloagele unor firme occidentale (precum Mercedes) pentru flota sa prezidențială. În cazul lui Aurus, un rol determinat l-au avut inginerii de la Porsche. Prezentată ca o alternativă la limuzinele Rolls-Royce și Mercedes, Aurus este departe însă de standardele britanico-germane, cu toate eforturile depuse. Firește, pe lângă autoturismele sovietice și rusești, progresul este enorm.

Limuzina blindată a liderului rus a costat 300 de milioane de dolari

O versiune disponibilă a limuzinei lui Putin este Aurus Senat S600. Are aceeași configurație și, implicit, vine cu preț identic: 24 de milioane de ruble, echivalentul a aproximativ 270.000 de euro. Limuzinele vin cu echiparea de top, Individual, fiind cele mai apropiate de cea folosită de Vladimir Putin. Acestea pot fi livrate imediat, dar cei care doresc configurații diferite trebuie să aștepte câteva luni bune. Versiunea entry-level are un preț de pornire de 18 milioane de ruble, adică puțin peste 200.000 de euro. Limuzina este echipată standard cu opt airbag-uri și cu o serie amplă de sisteme de asistență. Pentru că este o mașină dedicată personalităților de rang înalt, toate scaunele îmbrăcate în piele sunt încălzite, ventilate și prezintă funcții de masaj. Îmbrăcat în piele este și volanul încălzit, cu padele pentru schimbarea treptelor de viteză. Cel aflat la volan beneficiază și de un head-up display, de un instrumentar de bord digital și de un sistem de navigație. Există și un sistem multimedia pentru cei care iau loc în spate. În echiparea standard intră și jantele de 20 de inch, sistemul soft close pentru portiere și vopseaua metalizată. Modelul produs în Rusia are suspensie pneumatică adaptivă.

Cea mai mare parte din producție – 70%, iar mai târziu chiar 80% – este destinată exportului. Senat va ajunge în Orientul Mijlociu, Africa de Nord, America de Sud și China. În contextul actual al războiului declanșat de Rusia în Ucraina, este posibil ca exemplarele alocate pieței din Europa de Vest să nu mai fie exportate.

Anii trecuți, Denis Mantourov, ministrul rus al industriei și comerțului, spunea că uzina ar trebui să ajungă la 5.000 de vehicule pe an până în 2024-2025.

„Ne bazăm pe faptul că producția de serie de automobile Aurus va consolida prezența vehiculelor rusești pe piața internațională și va oferi posibilitatea de creștere a exporturilor de producții de înaltă tehnologie”, spunea Vladimir Putin.

Înainte de căderea URSS, președinții ruși se plimbau cu limuzine ZIL, iar în escortă aveau modele Chaika. După 1990, Boris Elțîn și Dmitri Medvedev au optat pentru Mercedes-uri S-Klasse, lungite și blindate de firma belgiană Carat Duchatelet. În primele două mandate (2000 – 2004 și 2004 – 2008), Vladimir Putin a optat și el pentru limuzine blindate Mercedes-Benz S Guard, dar și pentru un BMW Seria 7 High Security, toată presa vuind, în septembrie 2016, când șoferul preferat al lui Putin a fost implicat într-un accident pe Bulevardul Kutuzovski din Moscova la volanul unei astfel de limuzine. Apoi, la începutul celui de-al treilea mandat (2012 – 2018), deja nostalgic, probabil, după URSS, Putin s-a gândit că unui lider suprem îi trebuie și o limuzină supremă, fără nume occidental. Specialiștii Institutului de cercetare și dezvoltare pentru automobile și motoare din Moscova s-au apucat de treabă în 2013 și în 2018 au prezentat Aurus Senat.

Statul rus a investit peste 12,4 miliarde ruble, adică 189 milioane dolari în proiectul limuzinei Aurus începând din 2013. O versiune hibrid şi una complet electrică a limuzinei Aurus ar urma să fie gata în 2024-2025.

Documentarea a fost realizată de Gândul.ro.

