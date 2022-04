Serviciile secrete occidentale ar fi descoperit buncărul în care se ascunde acum Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin s-ar fi pregătit, cu mult timp înainte, de un posibil atac nuclear. Ptuin și-a luat toate măsurile de siguranță pentru a se adăposti, atât el, cât și familia lui, se arată într-un documentar realizat de Gândul.ro.

Există multe speculații referitoare la ascunzătorile lui Putin, însă treptat multe dintre ele se adeveresc. Faptul că amenință cu detonarea unor bombe chimice sau nucleare indică certitudinea unor calcule minuțioase. Nu se teme și astfel, cu siguranță, are locuri în care se poate retrage.

Președintele Vladimir Putin nu a mai fost văzut la clădirea de la Kremlin încă de pe 23 februarie, cu puțin timp înainte de invazia din Ucraina. Încă de atunci, discuțiile despre buncărele pregătite de liderul rus au început să apară. O publicație din Rusia a scris atunci despre cele două buncăre din Moscova care i-ar oferi protecție președintelui rus. La începutul acestei luni, publicaţia rusă Pravda a scris că unul dintre buncăre s-ar afla la 300 de metri sub Kremlin şi celălalt în apropiere de Universitatea de Stat din Moscova. Capacitatea acestora ar fi de peste 10.000 de persoane.

Putin, cu iubita în buncăr

Serviciile secrete occidentale ar fi descoperit că liderul de la Kremlin se adăpostește într-unul dintre buncărele imense din Moscova. Din acest loc, ar controla toate operațiunile care se desfășoară în Ucraina. Însă acesta s-ar fi asigurat că și el și apropiații săi vor avea unde să se refugieze, astfel că alături de el s-ar afla și iubita, fosta gimnastă Alina Kabaeva. Politologul Valery Solovey a fost cel care a anunțat, încă de la începutul lunii martie, că Vladimir Putin se află alături de Alina Kabaeva în buncăr:

„Aceasta este familia lui adevărată, iar Alina este capabilă să-i influențeze deciziile”.

Un raport al specialiștilor Departamentului de Apărare al SUA, de acum doi ani, a dat o lovitură grea serviciilor de securitate de la Moscova. În raportul americanilor se anunță că sovieticii au construit un adăpost la mare adâncime chiar în centrul Moscovei și în afara orașului.

Toate aceste structuri sunt conectate printr-o rețea de metrou, care asigură o evacuare rapidă și sigură a liderilor ruși. Totodată, ei se pot deplasa rapid din birourile de la suprafață în adăposturile de sub oraș.

Se pune la cale o lovitură „direcționată chiar în locul în care se ascunde Putin”?

“Unul dintre cele mai importante adăposturi de mare adâncime este construit chiar la Kremlin, iar altul la Universitatea din Moscova. Acestea sunt la 200-300 de metri sub pământ şi pot găzdui 10.000 de persoane.

O linie specială de metrou este amenajată în anumite locuri strategice din Moscova şi duce la aeroportul”, se arată în document.

Fostul ministru al Afacerilor Interne din Ucraina, Arsen Avakov susține că acum, după ce serviciile de securitate occidentale au reușit să localizeze adăpostul antiatomic în care se ascunde Vladimir Putin, liderul nu va mai lansa o lovitură nucleară pentru că se teme să nu aibă loc o altă lovitură, chiar în locul în care el se ascunde.

„Nu trebuie să credem că nu există metode, în cazul în care toate restricțiile sunt ridicate, de a da o lovitură direcționată chiar în locul în care se ascunde Putin”, a susținut Arsen Avakov, fostul ministru al Afacerilor Interne din Ucraina.

Varianta Altai

Un alt buncăr antiatomic este cel de la Samara, aflat la 860 de kilometri de Moscova, situat pe malul de est al Volgăi. Buncărul a fost comandat de Stalin în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, ca loc de retragere în cazul în care Moscova ar fi fost cucerită.

Pe de altă parte, presa din străinătate a susținut, în repetate rânduri, că Vladimir Putin și-ar fi mutat întreaga familie într-un “oraș subteran” din Siberia. Politologul Valery Solovey spune că este situat în Munții Altai și a fost proiectat pentru a oferi adăpost în caz de război nuclear.

Republica Altai se află la peste 4.000 de kilometri de capitală iar zborul către regiunea montană ar dura aproximativ șase ore și jumătate. Călătoria cu mașina ar fi o călătorie dificilă, care ar putea dura până la 54 de ore în condiții bune, traversând Rusia de la vest la est.

Orașul subteran

Se spune că este un „refugiu pentru elită” în caz de circumstanțe neprevăzute. Sau, mai degrabă, chiar un complex subteran care ar putea găzdui câteva mii de oameni. Potrivit celor mai îndrăznețe ipoteze, până la cincizeci de mii, după cum arată unele publicații.

„În weekend, familia președintelui Putin a fost evacuată într-un buncăr special pregătit în caz de război nuclear. Acest buncăr este situat în republica muntoasă Altai.

De fapt, nu este un buncăr, ci un întreg oraș subteran, dotat cu știință și tehnologie de ultimă oră. Nu înseamnă ceva asta pentru tine? Că președintele își trimite familia în acest buncăr?”, a declarat Solovey.

Se pare că profesorul care susține că are contacte la Kremlin se referă la un complex întins, construit aparent de gigantul energetic Gazprom cu aproximativ un deceniu în urmă în districtul Ongudaysky din Republica Altai, o regiune a Siberiei care se învecinează cu Mongolia, China și Kazahstan. Observatorii au văzut mai multe puncte de ventilație în terenurile din jurul ascunzătoarei din munte și o linie de înaltă tensiune conectată la o substație ultramodernă de 110 kilovolți, suficientă pentru a alimenta un oraș mic.

„Kremlinul zburător”

Însă pentru a se deplasa de la un buncăr la altul, președintele Vladimir Putin poate fi transportat cu unul dintre avioanele sale sau cu mașina lui, sedanul Aurus Senat.

Aparatul Iliușin 96-300 PU, „Kremlinul zburător” al lui Putin, este echipat cu o tehnologie de comunicații și un sistem care împiedică detectarea de către radar. Totodată, avionul are un sistem de apărare antirachetă și o capsulă de urgență în cazul unei situații de criză. În plus, la bordul navei există o sală de fitness, o sală de mese, dușuri și o mică stație de prim ajutor.

Mașina Aurus Senat, dezvoltată special pentru Vladimir Putin sub numele de cod „Proiectul Korteș”, are 6,63 metri lungime, doi metri lățime și 1,70 metri înălțime. Este echipată cu un motor Porsche V8 de 4,4 litri, are 600 CP și atinge o viteză maximă de 250 de kilometri pe oră. Mașina este blindată și cântărește 6,5 tone.

Documentarea a fost realizată de Gândul.ro.

