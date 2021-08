Gestul lui Cătălin Măruţă, după ce Alexandra Stan l-a umilit în timpul unui podcast. Cum s-a afişat prezentatorul TV în mediul online

Recent, Alexandra Stan a dezvăluit în cadrul unui podcast faptul că nu vrea să mai audă de Cătălin Măruţă. Celebra artistă a răbufnit la adresa prezentatorului TV şi a explicat că nu se aştepta niciodată din partea lui să spună despre ea „atâtea minciuni”.

Celebra blondina nu s-a mai putut abţine şi a făcut publică o conversaţie între ea şi Cătălin Măruţă. Cântăreaţa a ţinut totodată să sublinieze faptul că nu vrea să mai apară niciodată în emisiunile pe care acesta le moderează.

„Zilele trecute, am avut o intamplare cu Maruta. Si m-a suparat foarte, foarte tare, pentru că eu la Catalin tineam foarte mult, si la Andra si niciodata nu m-a deranjat cu nimic, eu nu l-am deranjat pe el cu nimic, a fost o chestie asa..adica cu toate ca multa lume vorbea despre el, ca ce face el la TV. A facut niste chestii foarte urate, a trecut peste tot managemantul meu, peste casa de discuri, peste PR, peste deciziile noastre de a nu da, a nu difuza un anumit material, cu toate ca i-am zis sa-l dea peste data de 30, l-a dat cu două sau trei săptămâni inainte, a scris niste lucruri despre mine foarte nasoale. Eu am fost la doctor și mi-a zis doctorul ca nu o sa pot sa fac copii un an, iar daca fac oricum e challenging, adica pot sa-mi dereglez glanda hipofiza si sa fac tumoare si sa mor.

Si el scria ca nu-mi mai acopar burta, ca sunt insarcinata si chestii d-astea.

Si sincer, mi s-a parut ofarte urat din partea lui si n-o sa mai vorbesc niciodata si nu sa o mai merg niciodata la Catalin Maruta, in nicio emisiune pe care o are el, pentru niciun ban din lumea asta…”, a spus artista vizibil deranjată de situaţia creată.

Gestul lui Cătălin Măruţă, după ce Alexandra Stan l-a umilit în timpul unui podcast

Nu este prima dată când prezentatorul TV este acuzat de vedetele din România de astfel de lucruri. Cătălin Măruţă a mai avut probleme recent şi cu Alex Velea, Mihai Bendeac, ba chiar şi cu Ioana Ignat, pe care ar fi pus-o într-o situaţie jenantă chiar în direct, în timpul emisiunii sale.

Acum, emisiunea pe care acesta o moderează este în vacanţă, iar pentru că şi-a dorit să profite de timpul liber, vedeta de la ProTV se relaxează alături de cei doi copii, într-o locaţie de vis.

Mai mult, partenerul Andrei a publicat pe reţelele de socializare şi câteva filmuleţe în care râde şi glumeşte cu Eva şi David, în timp ce micuţii le arată tatălui lor o fântână imensă cu peşti de care amândoi s-au îndrăgostit pe loc.

Celebrul prezentator pare că vrea să uite pentru câteva ore de „problemele de acasă” şi îşi ocupă timpul cu lucruri care îi aduc zâmbetul pe buze.

Sursă foto: Instagram