Gestul pe care Cornel Dinicu l-a făcut când a fost eliberat din închisoare. Patronul Ferma Dacilor a fost plasat în arest la domiciliu

Joi, 1 februarie 2024, Cornel Dinicu a fost eliberat din arestul poliției și plasat în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile. Decizia judecătorilor de drepturi și libertăți de la Judecătoria Ploiești este definitivă. Care este primul lucru pe care afaceristul l-a făcut atunci când a ieșit pe poarta penitenciarului din Câmpina.

Hotărâre neașteptată în cazul patronului Ferma Dacilor din satul Tohani, județul Prahova – locul unde 8 persoane au murit din cauza incendiului violent izbucnit în a doua zi de Crăciun. Magistrații au înlocuit măsura arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru următoarele 30 de zile. Decizia Tribunalului Prahova este definitivă. De asemena, administratorii complexului au fost plasați sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Cornel Dinicu, proprietarul Fermei Dacilor, se află în arest la domiciliu

Totodată, marți, 30 ianuarie 2024, Cornel Dinicu a fost scos din arestul poliției din Câmpina și condus la Ferma Dacilor, locul tragediei care a ars din temelii în a doua zi de Crăciun. Cercetările la fața locului au continuat în prezența patronului, iar anchetatorii au refăcut firul evenimentelor petrecute la complexul turistic.

”Admite în parte contestaţiile formulate de contestatorii-inculpaţi Dinicu Cornel, în prezent arestat în CRAP-IPJ Prahova, Ristin Vitomir-Adrian şi Ilie Adelina-Elena împotriva încheierii nr. 10 din data de 29.01.2024 pronunţată de Judecătoria Ploieţti în dosarul nr. 1725/281/2024. Desfiinţează încheierea contestată şi în rejudecare: Respinge propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive şi a măsurii arestului la domiciliu formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova în dosarul de urmărire penală nr. 393/P/2023”, este soluţia pronunţată joi de Tribunalul Prahova.

Joi, 1 februarie 2023, Cornel Dinicu a fost plasat în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile. Bărbatul a părăsit penitenciarul din Câmpina și a ajuns la locuința sa din București, unde a fost întâmpinat de copiii și familia lui.

”În arest, nu arestul doare, altele dor. Îmi doresc să îmi strâng copiii în braţe”, a spus afaceristul, potrivit Observatornews.

În ceea ce privește arestul la domiciliu, Cornel Dinicu are de respectat anumite condiții: nu are voie să părăsească locuința fără acordul autorităților, nu are voie să ia legătura cu ceilalți martori sau suspecți implicați în dosar și să se prezinte la poliție de fiecare dată când este chemat. Decizia judecătorilor de drepturi și libertăți de la Judecătoria Ploiești este definitivă.

