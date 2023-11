Gestul pe care Dragoș Bucur l-a făcut când a cucerit-o pe Dana Nălbaru. „A funcționat, nu crezi?”

Zilele acestea, Dragoș Bucur și-a deschis sufletul în fața lui Jorge și i-a povestit ce a făcut în urmă cu 18 ani, la prima întâlnire cu Dana Nălbaru. Printre multe alte discuții interesate, a spus și care este părerea sa despre adopție și momentul în care a decis să fie tată pentru Roxana. Puțini ar avea curajul vedetei de la PRO TV.

Publicul în cunoaște nu doar pentru piesele de teatru în care a jucat, seriale și filme, ci și din postura de jurat la Românii au talent. De asemenea, și-a arătat firea empatică, nu doar talentul, în postura de prezentator al emisiunii Visuri la cheie. Dar cum vedeta în afara scenei și a platoului de filmare?

Cum a cucerit-o pe Dana Nălbaru

Dragoș Bucur a spus că suferă de diabet încă de dinainte de a fi cu Dana Nălbaru și că își făcea insulină în vremea aceea. La prima lor cină, s-a gândit să-și facă preventiv o doză și se pare că gestul său nu a dat greș:

„Am diabet de când m-am lăsat de teatru, din anul 2000, cam așa. Da, deja e parte din… e ca spălatul pe dinți! Pentru unii…Eu și Dana când ne-am cunoscut, ne-am dus la masă și mi-am luat ciuperci și pentru ciuperci nu-ți faci insulină, că n-au carbohidrați, dar am scos eu penul și mi-am făcut acolo jumătate de doză, așa, de unitate… Păi cum să fie? După 18 ani avem 3 copii, ne-am căsătorit, a fost foarte bine. Păi te uiți la prezent și-ți dai seama dacă a funcționat”, a spus Dragoș Bucur în podcastul lui Jorge.

Despre povestea fiicei lor adoptate, Roxana

Dragoș Bucur este căsătorit cu Dana Nălbaru din anul 2005. Vedeta de la PRO TV și fosta membră a trupei HI-Q au împreună 3 copii: Sofia (16 ani), Roxana (11 ani) și Kadri (7 ani). Pe fiica mijlocie au decis să o adopte pe vremea când avea doar 5 ani. Amândoi și-au dorit să îi dea o șansă unui copil și au ajuns să o iubească enorm:

„Eu am descoperit iubirea unui copil care nu este al meu, dar e al meu acum, fata soției mele, și nici nu mă mai gândesc că e fata vitregă. E fata mea, da! Adică am simțit și simt profund iubirea și dragostea respectivă. M-am mai gândit și am mai văzut diverse persoane care au înfiat și nu știu, parcă mi-ar plăcea să vină și din interiorul meu. Nu știu de ce simt chestia asta, dar voiam să știu ce gândește un om când face treaba asta, nu știu, dar e o chestie pe care eu voiam să o întreb la cineva”, a spus actorul pentru sursa citată anterior.

„A fost o dorinţă veche, dinainte de a-l avea pe Kadri. Ne-am dorit să facem un real bine. Am simţit nevoia să salvez viaţa cuiva, oricât de lipsit de modestie sună lucrul ăsta Am accesat lista copiilor greu adoptabili, lista copiilor pe care nu-i vrea nimeni. Am văzut-o şi în patru luni ne-am cunoscut. La câteva săptămâni după ce ne-am văzut a venit la noi şi a rămas”, a povestit Dana într-un interviu mai vechi.

