Dragoș Bucur, în afara platourilor de la PRO TV. Copiii l-au descris pe tăticul de la Visuri la cheie

Dragoș Bucur este căsătorit cu Dana Nălbaru din anul 2005. Vedeta de la PRO TV și fosta membră a trupei HI-Q au împreună 3 copii: Sofia (16 ani), Roxana (10 ani) și Kadri (7 ani). În cadrul unui interviu, a participat nu doar prezentatorul de la Visuri la cheie, ci și fiul și fiicele sale, care au povestit ce părere au despre tatăl lor.

Fiind nu doar actor, ci și prezentator TV, viața sa trebuie să se împartă între carieră și familie, dar de multe ori, se pare că mai degrabă Dana Nălbaru este cea care are grijă de copii și casă. Dat fiind faptul că cei trei au crescut și sunt deja la școală, sarcina nu mai este atât de dificilă, dar se pare că ar fi nevoie de puțin mai multă implicare din partea tatălui.

Ce au spus părinții lui Dragoș Bucur despre vedeta PRO TV

Iată părerea copiilor despre juratul Românii au Talent:

„Este foarte plin de energie și… activ mereu. Nu pot să spun că e foarte afectuos, că nu e”, a spus Sofia.

„Amuzant, fac cu el lucruri tari și face mâncare bună”, adaugă Roxana.

„Dar nu știu ce să zic, pe bune. Scrie ce vrei…”, declară Kadri pentru Unica.

Așadar, cei trei nu ar avea ce să-i reproșeze lui Dragoș Bucur, poate doar că nu este prea afectuos, așa cum admite fiica sa cea mare.

Ce nu au voie să facă fiul și fiicele prezentatorului Visuri la cheie

Prezentatorul TV recunoaște că nu înțelege atracția tineretului pentru rețelele de socializare, așa că nu i-a lăsat pe copiii săi să aibă Facebook. Pe de altă parte, îi încurajează să facă sport sau muzică.

„Am discuții cu fi-mea despre chestia asta, pare, așa, că sunt retrograd și am ajuns în punctul ăla că nu mai înțeleg generația tânără. Da, dar trebuie să recunosc că mă depășește chestia asta. Eu nu cred că poți să interacționezi cu adevărat cu cineva dacă nu te vezi ochi în ochi. Să-i vezi ce face, cu mâinile, cu telefonul, cu picioarele, cum clipește, cum își mișcă și capul… Să stai să exiști numai acolo, eu cred că îți ratezi niște experiențe foarte mișto din viața reală.

Din fericire nu stă pe Facebook, că n-are voie. Adică nu are. Are Insta, are altele, dar Facebook nu. Cred că oferirea unor alternative este soluția. Adică, dacă tu ai un copil, iar mă transform în ăla care dă sfaturi, nu, spun părerea mea, dacă eu îmi las fata de la ora 8 la 2 la școală, de la 2 la 6 la after-school, o iau de la 6 ajunge acasă la 7, are de la 7 la 8 jumate … să ce? Să stea în casă pe telefon în timp ce mănâncă sau se uită la televizor. Nu prea ai cum. În schimb, dacă reușești să-i oferi alternative, să facă muzică, să facă sport. Sunt atât de multe lucruri pe care le poate face un copil de 10-12 ani, 14 ani, 15 ani”, spunea Dragoș Bucur în urmă cu trei ani pentru PRO TV.

