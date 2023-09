La doar 7 ani, fiul Danei Nălbaru și al lui Dragoș Bucur se pregătește de Bacalureat și facultate: „Are sute de cărți citite”

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur sunt niște părinți cât se poate de mândri. Aceștia au trei copii, iar micuții deja au bifat primele realizări în viață. Kadri, băiețelul cuplului, are numai 7 ani, însă este la nivelul unora mult mai mari ca el. Acesta este un copil foarte inteligent, care își dorește să descopere lucruri și care, deși are o vârstă fragedă, s-a apucat deja de învățat pentru examenul de Bacalaureat.

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au trei copii, iar majoritatea timpului și-l dedică acestora. Părinții au decis ca micuții să învețe de acasă, așa că Sofia, fiica ce mare, studiază de acasă de 6 ani, iar Roxana, fetița adoptată, a început să învețe acasă de acum doi ani. În ceea ce îl privește pe mezinul familiei, acesta are numai 7 ani, însă are un bagaj de cunoștințe extrem de bogat. Nu a fost niciodată la școală, dar se instruiește singur de ani de zile, iar acum deja a început studiul intens pentru examenul maturității.

„Mintea lui asimilează foarte repede”

La cei doar 7 ani ai săi, Kadri are un bagaj de cunoștințe foarte bogat. Micuțul iubește să învețe, iar până acum deja a citit sute de cărți. La vârsta de numai 5 ani s-a apucat de studiat chimia, iar acum a trecut la următorul nivel și pregătește materia pentru Bacalaureat.

Dana Nălbaru este cât se poate de mândră de fiul ei și spune că acesta are o capacitate deosebită de a asimila informații. Băiețelul reține foarte repete tot, iar uneori chiar își pune în dificultate părinții cu întrebări din sfera științelor sau a matematicii.

„Sofia are aproape 6 ani de când învață acasă și Roxana, 2 ani. Kadri nu a fost niciodată la școală. El nu are nevoie. Nici nu știu unde să-l duc, de fapt. El acum învață pentru examenul de bacalaureat, un test care îți asigură intrarea la anumite facultăți. Eu cunosc un băiat în vârstă de 14 ani care a fost admis la Stanford, Harvard, dar nu ăsta e scopul. O facem mai mult de fun, că îi place foarte mult. Are sute de cărți citite. Pentru noi e ceva normal.

E un copil vesel, care se joacă, însă mintea lui asimilează foarte repede. Înțelege niște lucruri de o finețe extraordinară. Mă blochează cu întrebările care țin de știință sau matematică. E haios să ai așa un copil. Se distrează foarte bine. Nu trebuie să îi repeți de două ori. Avea 5 ani când a început studieze chimie. Își alege singur cărțile, iar eu de multe ori nici nu știu ce citește”, a dezvăluit Dana Nălbaru, potrivit viva.ro.

„Nu-i oblig pe copiii mei să facă nimic”

Dana Nălbaru este o mămică înțelegătoare și spune că niciodată nu și-a obligat copiii să facă nimic. Cei trei au mână liberă, își iau propriile decizii, iar părinții doar îi ghidează prin puterea exemplului.

De pildă, Dana Nălbaru s-a pocăit la vârsta de 33 de ani, însă nu a impus acest lucru și familiei sale, dar acum, în fiecare seară, aceasta își face rugăciunea alături de fiul ei. Kadri a urmat exemplul mami sale, iar acum nu trece nicio zi fără să își spună rugăciunea.

„Nu, nu-i oblig pe copiii mei să facă nimic. Copiii mei nu au fost obligați nici să meargă la școală. Ei învață liber. Nu oblig pe nimeni să creadă ce cred eu sau să facă ce fac eu. Sper că doar prin faptele mele sau prin cuvintele mele, copiii mei sau prietenii mei vor schimba ceva în viața lor ca să fie la fel de liniștiți. Mi-aș dori ca toată lumea să înțeleagă ce am înțeles eu”, spune Dana Nălbaru.

Copiii mei, cel puțin băiețelul meu, se roagă alături de mine în fiecare seară. A fost decizia lui. Niciodată nu i-am spus să facă ceva. A văzut la mine și a venit lângă mine. Se roagă în gând așa cum știe el și îmi pune întrebări când vrea să știe ceva”, a mai spus Dana Nălbaru.