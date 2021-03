Gestul pe care-l face soțul Mirelei Vaida pentru a o ști în siguranță

Mirela Vaida a depus plângere pentru tentativă de omor

Mirela Vaida se află în continuare în stare de șoc, după ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută. Vedeta își aduce aminte în fiecare moment de cuvintele pe care le-a rostit femeia înainte de a fi preluată de oamenii legii. Mai mult decât atât, prezentatoarea Tv a mers la poliție și a depus o plângere penală pentru tentativă de omor.

„Ea a şi spus la ieşirea din sediu, când o duceau poliţiştii încătuşată, că am vrut să o omor, vreau să o omor, vreau să îi iau capul, deci a şi reiterat treaba asta. Mie mi se pare tentativă de omor. Eu am înţeles abia astăzi, după ce am depus plângerea penală, Poliţia va merge la Spitalul Obregia, acolo unde ea ar fi încuiată sub cheie şi unde va începe o expertiză psihiatrică, unde va vedea dacă femeia a avut sau nu discernământ la acel moment.

Eu cred că ea nu a acţionat singură, ci ar fi fost adusă sau învăţată de cineva, sau i s-ar fi arătat de către cineva, pe unde să intre şi când anume”, a declarat Mirela Vaida, în cadrul unei emisiuni televizate.

