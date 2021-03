Noi informații despre agresoarea Mirelei Vaida. Prezentatoarea de la Acces Direct a rămas cu traume

Mirela Vaida a trecut printr-un episod șocant în timpul emisiunii live de vineri. O femeie dezbrăcată, cu probleme psihice, a intrat buluc în platoul show-ului de televiziune și a atacat-o. Un noroc incredibil a apărat-o pe prezentatoare de pietroiul îndreptat tintă către ea.

Mirela Vaida a rămas cu o trauma după această experiență, mărturisind că nu se mai poate oprit din plâns. Invitată la Antena 3, aceasta a precizat că agresoarea ei este încuiată cu cheia la Spitalul Obregia.

”Ea a şi spus la ieşirea din sediu, când o duceau poliţiştii încătuşată, că am vrut să o omor, vreau să o omor, vreau să îi iau capul, deci a şi reiterat treaba asta. Mie mi se pare tentativă de omor. Eu am înţeles abia astăzi, după ce am depus plângerea penală, Poliţia va merge la Spitalul Obregia, acolo unde ea ar fi încuiată sub cheie şi unde va începe o expertiză psihiatrică, unde va vedea dacă femeia a avut sau nu discernământ la acel moment. Eu cred că ea nu a acţionat singură, ci ar fi fost adusă sau învăţată de cineva, sau i s-ar fi arătat de către cineva, pe unde să intre şi când anume.”, a declarat Mirela Vaida la Antena 3.

VEZI ȘI: Legătura neștiută dintre femeia care a vrut să o omoare pe Mirela Vaida și cuplul Vulpița-Viorel. Cum a reușit agresoarea, de fapt, să intre în platoul Acces Direct și de ce i-a cerut bani prezentatoarei

”M-am săturat de plâns. Am crezut că am depăşit… Lumea nu mă ştie pe mine aşa şi eu nu vreau să apar aşa în faţa oamenilor. Sunt un om puternic în aparenţă. Cei care mă ţin în viaţă şi în putere sunt cei din famillia mea, copiii mei. Primul gând a zburat la cei trei copii care ar fi putut rămâne fără mine, sau cu o mamă traumatizată”, a mai spus prezentatoarea de la ”Acces Direct”.

VEZI ȘI: Cine este și cum arată femeia care a atacat-o pe Mirela Vaida! Motivul ce a stat în spatele acțiunii sale