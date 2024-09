Geta Sterp, probleme „grave” în sarcină! Detaliul care a scos-o din minți pe sora lui Culiță Sterp: „Atât am fost de nervoasă”

La începutul lunii august, Geta Sterp aducea vești mari pentru cei care o urmăresc. Aceasta și partenerul ei, Sebastian, urmează să devină pentru prima oară părinți. Anunțul sarcinii a fost făcut prin intermediul unui clip emoționant. Acum, burtica a crescut, iar Geta se pregătește de momentul cel mare, însă, până atunci se confruntă cu probleme „grave”. Ce a scos-o din minți pe sora lui Culiță Sterp?

În urmă cu doi ani, Getuța Sterp și Sebastian și-au unit destinele în mod oficial. Acum, după ce au făcut pasul cel mare, cei doi sunt gata să își întemeieze o familie în adevăratul sens al cuvântului. Aceștia urmează să devină părinți, iar bucuria este mare. Anunțul l-au făcut și în mediul online, iar acum așteaptă cu nerăbdare momentul în care își vor strânge bebelușul în brațe.

Nu mai este mult până când Geta Sterp o să devină mămică pentru prima oară, însă până atunci se confruntă cu problemele specifice graviduțelor. Recent, tânăra le-a mărturisit fanilor din mediul online că burtica a crescut, iar acest lucru îi dă mari bătăi de cap și chiar a adus-o în pragul unei crize de nervi.

Mai exact, fix înaintea unui eveniment important, Getuța a cedat. Concret, viitoarea mămică și-a pregătit rochia de petrecere, însă atunci când a vrut să o îmbrace a constatat cu stupoare că aceasta nu o mai cuprinde. Sora lui Culiță Sterp a încercat să își păstreze calmul și s-a orientat spre o altă ținută formată dintr-o fustă și un tricou, însă nici pe acestea nu a fost chip să le îmbrace.

Mai apoi, Geta Sterp a trecut la pantaloni, dar nici la acest capitol nu a avut prea mult succes. Văzând că nicio haină nu i se mai potrivește, tânără a fost în pragul unei crize de nervi. După ce s-a mai calmat și a făcut o sesiune serioasă de shopping, aceasta le-a povestit și urmăritorilor din mediul online totul, mărturisind că sarcina îi aduce probleme „grave”, mai ales în ceea ce privește capitolul vestimentar.

„Deci am o problemă foarte grav. Am plecat la un eveniment și bineînțeles că mi-am călcat o rochie. Am călcat-o frumos, am pus-o să o iau pe mine, liniștită că am cu ce să mă îmbrac. De unde că nu mai intră. Ce mă fac?

Acum o să intru să-mi comand niște haine pentru că efectiv am realizat că nu mai am cu ce să mă îmbrac. Deci eu râd, dar atât am fost de nervoasă când am văzut că nu îmi e bună rochia respectivă, am dat-o jos, am luat o fustă cu un tricou, nici atât. Am încercat niște pantaloni. Oh, pantaloni, nu exagerez, cred că nici măcar o pereche nu am să-mi fie bună”, a mărturisit Geta Sterp, în mediul online.