De ce boală suferă Ileana, sora lui Culiță Sterp? Tânăra a fost uimită când a aflat diagnosticul

Ileana Sterp se confruntă cu probleme serioase de sănătate. Sora lui Culiță Sterp a acuzat stări de rău mai multe zile la rând, motiv pentru care a decis să meargă de urgență la spital. Tânăra a rămas uimită atunci când a aflat diagnosticul pus de medici, în urma investigațiilor făcute.

Sora lui Culiță Sterp i-a îngrijorat pe urmăritorii săi din mediul online, după ce a publicat o imagine de pe patul de spital. În fotografie, Ileana apare cu o branulă în mână. Aceasta a povestit că a fost nevoită să meargă la urgențe pentru că se confruntă cu stări de rău. La spital, tânăra a fost supusă mai multor investigații pentru ca medicii să stabilească exact cu ce probleme de sănătate se confruntă.

Duminică seara, 14 iulie, Ileana Sterp a ajuns de urgență la spital, după ce a acuzat mai multe zile la rând stări de rău. Tânăra a povestit că, în urma investigațiilor, medicii i-au comunicat că are o migrenă, însă ea crede că problemele de sănătate sunt mult mai grave de atât. Sora lui Culiță Sterp a mărturisit că, în continuare, nu se simte bine.

„Eu în continuare nu mă simt bine. Aseară am fost la urgențe pentru că nu mai știam ce să fac și după perfuzie, m-am simțit mai bine. Dar astăzi… astăzi m-am trezit din nou cu stări de rău. E a patra zi în care nu pot să mănânc mai nimic. La diagnostic mi-au scris «migrenă», dar e mai mult decât atât.”, a scris Ileana Sterp pe Instagram.

În urmă cu ceva timp, sora lui Culiță Sterp a dezvăluit că a avut o perioadă foarte grea. Ileana a povestit că s-a confruntat cu probleme din punct de vedere emoțional, iar în ziua respectivă întâlnise o persoană care reușise să îi ridice moralul. Astfel, ea a pus accent pe importanța oamenilor din jur în astfel de situații.

„În ultima perioadă am fost cam praf emoțional. Ieri m-am întâlnit cu cineva și îi spuneam că eu nu mă mai știu așa, în starea asta de mulți ani. Asta eram eu ieri după ce am ieșit de la persoana respectivă care mi-a dat o stare foarte bună și o energie aparte, apoi am trecut pe lângă piața pentru fructe. Cât de mult contează în momentele grele să ne înconjurăm de oameni faini și buni? Foarte mult!”, spunea Ileana Sterp, în urmă cu ceva timp, pe rețelele de socializare.