Gheorghe Dincă, achitat?! Avocatul familiei Măceşanu a făcut anunţul

Au apărut noi detalii în cazul Caracal. Gheorghe Dincă, bărbatul supranumit și „monstrul din Caracal”, se află în spatele gratiilor. În luna septembrie a anului trecut, a fost condamnat la 30 de ani de închisoare în cazul dosarului uciderii a două tinere. Avocatul familiei Măceșanu, însă, a solicitat achitarea lui. Iată mai jos, în articol, cum motivează această alegere.

În luna septembrie a anului 2022, Gheorghe Dincă a primit sentința din partea judecătorilor: 30 de ani de închisoare, în cazul dosarului uciderii celor două tinere, Luiza și Alexandra. Magistrații de la Tribunalul Olt au l-au condamnat la executarea pedepsei cu închisoarea, însă hotărârea nu a fost definitivă. Pe de altă parte, Aurel Moldovan, avocatul familiei Măceșanu, a făcut o oferit o serie de informații legate de ce ar putea să se întâmple, în curând, în cazul Caracal. Gheorghe Dincă a fost condamnat pentru două infracțiuni de omor calificat, trafic de persoane, viol, profanare de morminte și cadavre.

Avocatul Aurel Moldovan a solicitat achitarea lui Gheorghe Dincă

Avocatul familiei Alexandrei Măceșanu dorește ca Gheorghe Dincă să fie achitat. Într-un interviu filmat, avocatul Aurel Moldovan a explicat care este motivul pentru care face această solicitare. Reprezentantul familiei victimei susține că nu reiese, din probele administrate în cauză, că Dincă este și criminal. Avocatul face referire la rapoartele de expertiză. Motiv pentru care a luat decizia să facă apel împotriva sentinței.

„Gheorghe Dincă a fost condamnat la 30 de ani pentru două infracțiuni de omor calificat, trafic de persoane, viol, profanare de morminte și cadavre. Am făcut apel împotriva acestei sentințe, având în vedere faptul că din probele administrate în această cauză nu rezultă cu claritate că Gheorghe Dincă este și criminal și aici mă refer la rapoarte de expertiză care nu au clarificat sub nicio formă modalitatea în care s-a extras acel ADN al Alexandrei Măceșeanu și modalitate în care cadavrul a ars în butoi”, a susținut avocatul.

Apelul s-a judecat, iar în data de 30 mai 2023 urmează să fie oferită o decizie. În continuare, avocatul susține că instanțele de judecată nu și-ar fi făcut datoria ca la carte, depășind rolul activ. Susține că „și-au bătut joc, au umilit cele două familii, respingând pe bandă rulantă toate probele care conduceau la lămurirea situației”.

„S-a judecat apelul. Pe 30 mai urmează să se dea o decizie. Ceea ce vreau să spun este că sunt nemulțumit de modalitatea instanțelor de judecată de la Tribunalul Olt și Curtea de Apel Craiova pentru că și-au depășit rolul activ, practic, și-au bătut joc, au umilit cele două familii, respingând pe bandă rulantă toate probele care conduceau la lămurirea situației”, a mai precizat avocatul.

Avocatul familiei Măceșanu: „Nu sunt probe veridice care să conducă la această infracțiune”

Pe de altă parte, avocatul familiei Măceșanu a explicat, în continuare, decizia pentru care a solicitat achitarea lui Dincă.

„Să nu creadă cineva că eu îl reprezint pe Gheorghe Dincă din spate. Nu, eu reprezint familia Măceșeanu și, pe această cale, am solicitat anularea actului constatator de deces pentru infracțiunea de omor față de Alexandra Măceșeanu. Pentru că nu sunt probe veridice care să conducă la această infracțiune.

De aceea, am solicitat achitarea lui Gheorghe Dincă, pentru că nu rezultă sub nicio formă crima efectuată față de Alexandra Măceșeanu”, a continuat Aurel Moldovan, în interviul care apare la Relatie VS Religie, pe Youtube.

Totodată, avocatul susține că Gheorghe Dincă își va ispăși pedeapsa, oricre ar fi aceasta, indiferent e religia pe care o are. Vă reamintim faptul că bărbatul s-a botezat în spatele gratiilor. Zilele petrecute în închisoare vor scădea, în condițiile în care Dincă „va avea un comportament bun și va munci”. De asemenea, avocatul speră ca bărbatul să mărturisească „adevărul efectiv despre traficul fetelor și vom afla, în final, unde sunt fetele, pentru a putea să le aducem acasă”.