Gheorghe Dincă, declarație tulburătoare: „Nu le-am omorât, am violat doar una. Fetele sunt în Turcia”

Gheorghe Dincă, bărbatul supranumit și „monstrul din Caracal”, se află, în prezent, în spatele gratiilor. În exclusivitate pentru Gândul.ro, bărbatul a făcut declarații tulburătoare despre chinurile la care a fost supusă Alexandra Măceșanu, în vârstă de 15 ani. În plus, acesta a declarat faptul că fetele s-ar afla în Turcia.

Gheorghe Dincă, bărbatul de 69 de ani supranumit și „monstrul din Caracal”, se află, în prezent, în spatele gratiilor. Acesta a făcut declarații tulburătoare, în exclusivitate pentru Gândul.ro, despre chinul la care a fost supusă Alexandra Măceșanu, în vârstă de 15 ani. Bărbatul a negat că ar fi ucis-o pe minoră și, mai mult decât atât, acesta susține că ar fi fost supus unor serii de torturi pentru a recunoaște uciderea ei și a Luizei Melencu, o altă fată dispărută despre care se presupune că ar fi îndurat aceleași chinuri la care a fost supusă și adolescenta de 15 ani.

Gheorghe Dincă, declarații tulburătoare: ”Tot ce s-a întâmplat este un viol”

Gheorghe Dincă a dezvăluit faptul că a siluit-o pe Alexandra Măceșanu. De asemenea, bărbatul susține că cele două fete se află în Turcia, unde ar fi obligate să se prostitueze.

”Am două capete de acuzare, sunt acuzat de două omoruri, de două profanări de cadavre, de două traficări de persoane, de două violuri. Din tot ce s-a întâmplat, tot ce s-a întâmplat este un viol. Pentru că persoana respectivă, care i-am plătit… pe Alexandra. Este adevărat. Pentru că m-a scos din minți și n-a vrut nici să restituie banii și nici să presteze… treaba a degenerat și atunci am luat-o cu forța. Recunosc, și indiferent ce ar fi, asta așa s-a întâmplat, înțelegeți?”, a spus Gheorghe Dincă.

”Plecate în Turcia, duse de cineva, luate cu forța amândouă. Treaba, totul este mai detaliat și trebuie povestit în amănunt ca să aibă înțeles și să se vadă cum s-a petrecut, nu așa. Acest Buță Ștefan care le-a răpit de la mine (n.r. cel care le-ar fi dus în Turcia să se prostitueze). Un tip din București. Am fost bătut și am fost neboit să iau asupra mea și am acceptat… mi-au zis… câte persoane ai omorât? Numai astea două? Și în timpul bătăii am zis nu două, două sunt îngropate de mine în curte. După aceea s-a declanșat nebunia să caute cu escavatorul și nu s-a găsit niciun os uman. Credeți-mă, alea sunt făcături”, a continuat bărbatul.

În plus, Gheorghe Dincă susține că declarațiile pe care le-a dat în anul 2019 au fost sub semnul unei presupuse torturi.

”Probele adevărate, care sunt științifice, susținute de oamenii de știință, îi contrazic pe anchetatori. Eu sunt băgat în pușcărie, reținut pe baza unor suspiciuni rezonabile și în baza acelor declarații date sub tortură. Maltratat, torturat, bătut, 2 ore și 45, ars cu bricheta la partea din spate la pulpe, strâns cu patentul… au sărit cu picioarele pe mine”, a mai declarat Gheorghe Dincă pentru Gândul.ro.