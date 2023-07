Gheorghe Hagi a dat lovitura! Suma uriaşă încasată de la Brighton pentru Adrian Mazilu

Gică Hagi a reușit o nouă lovitură pe piața transferurilor. În cursul zilei de joi, Adrian Mazilu (17 ani) a semnat cu Brighton & Hove Albion, formație ce evoluează în Premier League. Farul va primi o sumă uriașă de bani în schimbul tânărului atacant.

Adrian Mazilu a fost unul dintre cei mai buni jucători de la Farul în sezonul trecut. Evoluțiile sale excelente au atras imediat atenția cluburilor puternice din străinătate. După mai multe runde de negocieri, echipa lui Gică Hagi a acceptat oferta celor de la Brighton & Hove Albion, formație ce evoluează în Premier League.

În ultimii ani, academia lui Gică Hagi a produs un număr mare de jucători talentați, mulți dintre ei fiind transferați în străinătate. În ciuda vârstei sale foarte fragede, Adrian Mazilu este protagonistul celui mai spectaculos transfer al acestei veri din fotbalul românesc.

Anunțul transferului lui Adrian Mazilu la Brighton & Hove Albion a fost făcut de celebrul jurnalist Fabrizio Romano, prin intermediul rețelelor de socializare. Italianul a postat și prima fotografie a românului în tricoul formației engleze. Totodată, acesta a dezvăluit că cei de la Farul vor primi în schimbul lui Mazilu nu mai puțin de 3 milioane de euro. Jucătorul se va alătura clubului englez în ianuarie 2024, iar până atunci el va juca la Farul.

„Fotbalistul român Adrian Mazilu a semnat cu Brighton, afacerea e gata!

Se va alătura clubului în ianuarie 2024 — suma de transfer este de 3 milioane de euro. Aici, agentul Fulco van Kooperen, implicat în negocierile dintre cluburi, împreună în imagine cu legenda Hagi, Mazilu și Sam Jewell de la Brighton”, a anunțat Fabrizio Romano.

Excl: Romanian talent Adrian Mazilu has signed in with Brighton, done deal 🔵🇷🇴

He will join in January 2024 — €3m fee agreed. Here agent Fulco van Kooperen involved between the clubs, together in picture with legend Hagi, Mazilu and Brighton’s Sam Jewell.

Here we go ✔️ pic.twitter.com/gbrlyjzP4O

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2023