Cum a reacționat tatăl Simonei Halep, după titlul cucerit de Farul: „Campionii s-au născut din Constanța”

Este fericire mare la Constanța, după ce Farul a bătut FCBS (scor 3-2) și a câștigat titlul! Formația lui Gică Hagi a luptat până-n ultimele clipe cu echipa lui Becali, iar într-un final a învins. Printre suporterii campioanei României s-a numărat și tatăl Simonei Halep!

Farul Constanța este campioana SuperLigii în ediția 2022-2023. Echipa lui Gică Hagi a câștigat meciul de la Ovidiu, împotriva celor de la FCSB (3-2). Formația antrenată de Elias Charalambous a condus cu 2-0 în prima repriză, însă constănțenii au avut parte de o revenire așa cum rar mai vezi. A fost o partidă extrem de spectaculoasă, cu multe ocazii de gol. Bucuria a fost la ea acasă, la Ovidiu. Gică Hagi a fost în culmea fericirii, iar familia și suporterii i-au împărtășit bucuria.

Printre ei, s-a numărat și tatăl Simonei Halep. Stere a vorbit despre clipele de extaz pe care suporterii Farul le trăiesc în aceste momente, după ce echipa a luat titlul. Acesta susține că la Constanța s-au născut campionii, făcând referire, bineînțeles, și la fiica lui.

„Este o bucurie imensă, greu de explicat în cuvinte ce se poate întâmpla în sufletul unui sportiv. Campionii s-au născut din Constanța”, a spus tatăl fostului lider WTA, la DigiSport. Cât despre situația Simonei Halep, Stere a mai spus că: “Sperăm să iasă totul OK”.

Gică Hagi, din nou campion

Gică Hagi s-a bucurat enorm, după ce echipa lui a devenit campioana României. Este al doilea titlu pe care legenda fotbalului românesc îl câștigă. ”Cele mai bune echipe, ambele în formă, un fotbal bun. Ne-am dorit fotbal, niciuna nu s-a apărat. Am dovedit că merităm să fim campioni, am întors rezultate cu formații foarte bune. Știam că publicul ne împinge pe toți. E o zi frumoasă, o vom pune în ramă! Am crezut tot timpul în noi, ne-am apărat bine, am ieșit bine cu mingea. Am avut de toate azi, chiar dacă am început prost. Avem cele mai multe victorii, cele mai puține înfrângeri. Bravo lor, fotbaliștilor”, a spus antrenorul, imediat după victoria împotriva celor de la FCSB. „Regele” a dovedit că echipa condusă de el merită să fie campioana României.

Familia lui Gică Hagi a avut două motive de sărbătoare: titlul câștigat cu Farul Constanța și golul marcat de Ianis la Rangers, într-o revenire spectaculoasă după accidentarea gravă pe care a suferit-o, acum ceva vreme.

”O seară extraordinară pentru familia noastră, pentru Constanța, pentru proiectul început de tata acum 14 ani. Sunt fericit, sunt emoționat”, a declarat Ianis Hagi la DigiSport.