Monica Roșu s-a reinventat departe de lumina reflectoarelor. Cu ce se ocupă fosta gimnastă, la 20 de ani de la retragere

În urmă cu două decenii, Monica Roșu, una dintre marile gimnaste ale României, își încheia cariera. În ciudat performanțelor, aceasta a fost nevoită să se retragă din cauza problemelor de sănătate. Cum arată acum marea sportivă și cu ce se ocupă?

Născută la Bacău, Monica Roșu a intrat în sala de gimnastică încă de la o vârstă fragedă. La numai patru ani a început antrenamentele, iar talentul ei a fost remarcat rapid. A ajuns imediat în loturile naționale de junioare, iar trecerea la senioare a confirmat că este o sportivă de excepție, adunând de-a lungul carierei numeroase medalii.

Printre rezultatele remarcabile ale acesteia se numără câștigarea medaliei de bronz în 2003, la Campionatele Mondiale. Dar apogeul carierei sale l-a marcat în anul 2004, la Jocurile Olimpice de la Atena. Atunci a devenit dublă campioană olimpică, cucerind medalia de aur cu echipa României, dar și aurul olimpic la sărituri, în proba individuală. Tot în 2004, a mai obținut și aurul la sărituri la Campionatele Europene.

Deși la doar 18 ani avea un palmares impresionant, la scurt timp după Jocurile Olimpice din 2004 s-a retras. Accidentările repetate și problemele medicale au făcut imposibilă continuarea carierei sale la nivel de înaltă performanță.

Monica Roșu s-a reinventat departe de lumina reflectoarelor

Retragerea din gimnastică a însemnat și un nou început pentru Monica Roșu. Aceasta a ales un drum diferit față de alte sportive, iar după încheierea carierei nu a devenit antrenor și s-a retras și din lumina reflectoarelor.

Au trecut 20 de ani de la retragerea Monicăi Roșu, iar acum fosta sportivă spune că este mamă cu normă întreagă. De când fetița ei a apărut pe lume, aceasta îi dedică tot timpul ei, iar rolul de părinte a devenit prioritar.

„Multă lume mă întreabă de ce nu mai sunt atât de prezentă, de ce trebuie să refuz invitații la evenimente… Pentru că suntem cu fetița (n.r.: Alya Maria), eu sunt full-time job mamă, soțul (n.r.: Vlad Adrian) e la serviciu, ziua mai respir de când a intrat la grădiniță fetița noastră, astfel că seara mi-e mai greu să fiu prezentă la evenimente. Fetița mea îmi face viața frumoasă, e o altă carieră, încerc să fiu cea mai bună versiunea a mea, încerc să fiu o perfecționistă, datorită sportului și datorită firii mele. Încerc să țin un echilibru pentru a o crește frumos, în a o învăța lucrurile esențiale de care se va lovi în viață. Sunt momente minunate cu ea, e o altă etapă, e o altă viață. Prin ea mă bucur și eu de lucrurile pe care nu am reușit să le fac sau să mă bucur la aceeași intensitate când eram mică. Încerc să găsesc o balanță care să mă echilibreze, odată ce am intrat în rolul de mămică e destul de greu să ies. De când s-a născut, suntem cam toată ziua împreună”, a declarat Monica Roșu, într-un interviu acordat recent.

De asemenea, chiar dacă s-a retras din activitatea, Monica Roșu nu s-a rupt complet de sport. Aceasta a mai participat le evenimente sportive, iar ocazional este invitată să comenteze situația gimnasticii românești, mai ales în contextul marilor competiții internaționale.

Gimnasta României care s-a lăsat de sport pentru Martorii lui Iehova. Este campioană olimpică: „Ceea ce fac acum…”

Cum arată Mariana Bitang la 62 de ani? A strălucit ca soacră mare

Foto: Instagram