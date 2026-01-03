Acasă » Știri » Sport » Monica Roșu s-a reinventat departe de lumina reflectoarelor. Cu ce se ocupă fosta gimnastă, la 20 de ani de la retragere

Monica Roșu s-a reinventat departe de lumina reflectoarelor. Cu ce se ocupă fosta gimnastă, la 20 de ani de la retragere

De: Alina Drăgan 03/01/2026 | 13:31
Monica Roșu s-a reinventat departe de lumina reflectoarelor. Cu ce se ocupă fosta gimnastă, la 20 de ani de la retragere
Monica Roșu s-a reinventat departe de lumina reflectoarelor
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

În urmă cu două decenii, Monica Roșu, una dintre marile gimnaste ale României, își încheia cariera. În ciudat performanțelor, aceasta a fost nevoită să se retragă din cauza problemelor de sănătate. Cum arată acum marea sportivă și cu ce se ocupă?

Născută la Bacău, Monica Roșu a intrat în sala de gimnastică încă de la o vârstă fragedă. La numai patru ani a început antrenamentele, iar talentul ei a fost remarcat rapid. A ajuns imediat în loturile naționale de junioare, iar trecerea la senioare a confirmat că este o sportivă de excepție, adunând de-a lungul carierei numeroase medalii.

Printre rezultatele remarcabile ale acesteia se numără câștigarea medaliei de bronz în 2003, la Campionatele Mondiale. Dar apogeul carierei sale l-a marcat în anul 2004, la Jocurile Olimpice de la Atena. Atunci a devenit dublă campioană olimpică, cucerind medalia de aur cu echipa României, dar și aurul olimpic la sărituri, în proba individuală. Tot în 2004, a mai obținut și aurul la sărituri la Campionatele Europene.

Deși la doar 18 ani avea un palmares impresionant, la scurt timp după Jocurile Olimpice din 2004 s-a retras. Accidentările repetate și problemele medicale au făcut imposibilă continuarea carierei sale la nivel de înaltă performanță.

Monica Roșu

Monica Roșu s-a reinventat departe de lumina reflectoarelor

Retragerea din gimnastică a însemnat și un nou început pentru Monica Roșu. Aceasta a ales un drum diferit față de alte sportive, iar după încheierea carierei nu a devenit antrenor și s-a retras și din lumina reflectoarelor.

Au trecut 20 de ani de la retragerea Monicăi Roșu, iar acum fosta sportivă spune că este mamă cu normă întreagă. De când fetița ei a apărut pe lume, aceasta îi dedică tot timpul ei, iar rolul de părinte a devenit prioritar.

„Multă lume mă întreabă de ce nu mai sunt atât de prezentă, de ce trebuie să refuz invitații la evenimente… Pentru că suntem cu fetița (n.r.: Alya Maria), eu sunt full-time job mamă, soțul (n.r.: Vlad Adrian) e la serviciu, ziua mai respir de când a intrat la grădiniță fetița noastră, astfel că seara mi-e mai greu să fiu prezentă la evenimente.

Fetița mea îmi face viața frumoasă, e o altă carieră, încerc să fiu cea mai bună versiunea a mea, încerc să fiu o perfecționistă, datorită sportului și datorită firii mele. Încerc să țin un echilibru pentru a o crește frumos, în a o învăța lucrurile esențiale de care se va lovi în viață. Sunt momente minunate cu ea, e o altă etapă, e o altă viață.

Prin ea mă bucur și eu de lucrurile pe care nu am reușit să le fac sau să mă bucur la aceeași intensitate când eram mică. Încerc să găsesc o balanță care să mă echilibreze, odată ce am intrat în rolul de mămică e destul de greu să ies. De când s-a născut, suntem cam toată ziua împreună”, a declarat Monica Roșu, într-un interviu acordat recent.

De asemenea, chiar dacă s-a retras din activitatea, Monica Roșu nu s-a rupt complet de sport. Aceasta a mai participat le evenimente sportive, iar ocazional este invitată să comenteze situația gimnasticii românești, mai ales în contextul marilor competiții internaționale.

Gimnasta României care s-a lăsat de sport pentru Martorii lui Iehova. Este campioană olimpică: „Ceea ce fac acum…”

Cum arată Mariana Bitang la 62 de ani? A strălucit ca soacră mare

 

Foto: Instagram

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Fotbalist promițător, printre victimele incendiului de la Crans-Montana din Elveția! În ce stare se află acum jucătorul
Știri
Fotbalist promițător, printre victimele incendiului de la Crans-Montana din Elveția! În ce stare se află acum jucătorul
Prima imagine cu Dan Petrescu după chimioterapie: boala l-a topit pe picioare
Știri
Prima imagine cu Dan Petrescu după chimioterapie: boala l-a topit pe picioare
Descoperire istorică în medicină: Cercetătorii au creat un plămân uman „care respiră” pe un cip, din celulele unei singure persoane
Mediafax
Descoperire istorică în medicină: Cercetătorii au creat un plămân uman „care respiră” pe...
Noi dezvăluiri despre patronii barului în care au murit cel puțin 47 de persoane. Moretti a fost implicat într-un caz de răpire
Gandul.ro
Noi dezvăluiri despre patronii barului în care au murit cel puțin 47 de...
Nepotul lui Țiriac, devastat! Se cunoștea cu prima victimă a incendiului din Elveția
Prosport.ro
Nepotul lui Țiriac, devastat! Se cunoștea cu prima victimă a incendiului din Elveția
Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a meritat sau nu”
Adevarul
Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea...
Filmul atacului SUA în Venezuela. Cum s-a desfășurat operațiunea care a dus la prinderea lui Maduro
Digi24
Filmul atacului SUA în Venezuela. Cum s-a desfășurat operațiunea care a dus la...
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Mediafax
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Parteneri
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a...
Unde a petrecut Gigi Becali noaptea de Revelion. Ce a cerut de mâncare la primele ore din 2026
Prosport.ro
Unde a petrecut Gigi Becali noaptea de Revelion. Ce a cerut de mâncare la primele...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
Click.ro
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas...
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Digi 24
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Apple: Sfârșitul asistenței pentru două iPhone-uri, un MacBook și alte dispozitive
go4it.ro
Apple: Sfârșitul asistenței pentru două iPhone-uri, un MacBook și alte dispozitive
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Go4Games
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Noi dezvăluiri despre patronii barului în care au murit cel puțin 47 de persoane. Moretti a fost implicat într-un caz de răpire
Gandul.ro
Noi dezvăluiri despre patronii barului în care au murit cel puțin 47 de persoane. Moretti...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Când e bine să despodobești bradul, de fapt. Atragi ghinionul dacă îl strângi prea devreme
Când e bine să despodobești bradul, de fapt. Atragi ghinionul dacă îl strângi prea devreme
Iulian a fost găsit mort la doar 22 de ani, după ce familia l-a dat dispărut. O fetiță de doar doi ...
Iulian a fost găsit mort la doar 22 de ani, după ce familia l-a dat dispărut. O fetiță de doar doi ani a rămas acum orfană de tată
Și-a trădat iubitul fotbalist cu idolul lui, iar acum plătește scump. Blonda celebră a stârnit ...
Și-a trădat iubitul fotbalist cu idolul lui, iar acum plătește scump. Blonda celebră a stârnit un scandal monstru
SUA au atacat Venezuela. Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați de trupele americane
SUA au atacat Venezuela. Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați de trupele americane
Sișu și Puya, fotografie de colecție din arhiva CANCAN! Fără filtre, fără PR, doar hip-hop trăit ...
Sișu și Puya, fotografie de colecție din arhiva CANCAN! Fără filtre, fără PR, doar hip-hop trăit pe bune, în Sălăjan
Hidroelectrica a făcut anunțul. Ce se va întâmpla cu prețul energiei electrice pentru casnici, în ...
Hidroelectrica a făcut anunțul. Ce se va întâmpla cu prețul energiei electrice pentru casnici, în ianuarie 2026
Vezi toate știrile
×