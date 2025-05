Gimnasta României care s-a lăsat de sport pentru Martorii lui Iehova. Este campioană olimpică: „Ceea ce fac acum...”

Una dintre marile gimnaste ale României are o poveste de viață interesantă pe care puțini o cunosc. Deși a cunoscut gloria sportivă pe cele mai înalte podiumuri ale lumii, destinul său a mers pe o altă cale decât și-ar fi imaginat fanii. Oana Ban, gimnastă cu medalii de aur la activ, a renunțat la sportul de performanță și s-a dedicat complet credinței. Se pare că încă de mică a avut o chemare interioară pentru o altfel de misiune spirituală.

Fostă componentă a unei generații de aur, Oana Ban a făcut parte din echipa legendară care a urcat România pe prima treaptă a podiumului la Jocurile Olimpice de la Atena, în 2004. Deși și-a încheiat cariera sportivă devreme, înainte de a împlini 20 de ani, viața ei a căpătat un sens nou, la fel de intens, dar cu totul diferit: munca de misionar pentru Martorii lui Iehova.

Născută pe 11 ianuarie 1986, Oana Ban a fost una dintre cele mai promițătoare gimnaste ale României. În 2002 a cucerit argintul mondial la bârnă, iar un an mai târziu, a repetat performanța cu echipa. La Atena, în 2004, a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, alături de Monica Roșu, Alexandra Eremia, Cătălina Ponor, Daniela Șofronie și Silvia Stroescu.

Deși ar fi trebuit să concureze și în finalele individuale, o accidentare survenită în ultimul exercițiu din competiția pe echipe i-a oprit parcursul. A fost înlocuită la sol de Daniela Șofronie, care avea să aducă acasă o medalie de argint. Oana Ban s-a retras la scurt timp după aceea din sport, alegând o viață departe de lumina reflectoarelor.

După o perioadă în care a lucrat într-o sală de sport, a început să își dedice timpul studiului Bibliei și misiunii spirituale. Astfel, împreună cu soțul ei, a ales calea voluntariatului în cadrul Martorilor lui Iehova. De 11 ani locuiește în Cipru, unde își continuă activitatea de misionar. Oana Ban nu mai concurează pentru medalii, dar spune că ceea ce face acum îi aduce o împlinire profundă.

„Am venit în Cluj, am intrat la Facultatea de Educație-Fizică și Sport, automat. Și, da, eu aveam un plan, de atunci am zis că vin în Cluj și vreau să studiez Biblia. Eu n-am fost în nici un club până la 19 ani. Și am copilărit și am crescut și la Deva, cu învățăturile astea pe care mi le-a zis mama. Mai citeam Biblia între antrenamente, dar nu aveam eu foarte mult timp.

Dar mă rugam, în schimb mă rugam. Ceea ce fac acum pentru Martorii lui Iehova e pur și simplu o lucrare voluntară pe care până la urmă Iisus Hristos a început-o. E o lucrare care îmi oferă satisfacție și bucurie și e frumos să faci ceea ce îți place și în care, până la urmă, să găsești satisfacție.

Am ales, împreună cu soţul meu, să facem muncă de misionariat în cadrul Martorilor lui Iehova. Este ceea ce ne-am dorit, este chemarea pe care o simțim. Nu e nimic senzațional, cum poate ar aștepta unii să audă, sau să citească. Asta am ales noi”, a declarat Oana Ban, în cadrul podcastului Contraste.