Doliu în sport! A murit la doar trei săptămâni de la meciul de retragere

O legendă a wrestling-ului a murit, la doar 60 de ani și la doar trei săptămâni după ce a luptat în ultimul său meci, care i-a marcat retragerea din sport.

Sabu, unul dintre cei mai populari luptători de wrestling hardcore din anii 1990, a încetat din viață, la doar 60 de ani. Cauza morții nu a fost dezvăluită, conform TMZ.

Anunțul a fost făcut de organizația All Elite Wrestling, care i-a adus un omagiu pentru „momentele sale de neuitat cu risc ridicat” și spunând că sportivul a dat tot ce a avut lumii wrestling-ului.

Sabu a fost una dintre sportivii cei mai cunoscuți din wrestling-ul hardcore, pe măsură ce popularitatea acestui sport a crescut în anii ’90.

Sabu – născut Terry Brunk – și-a început cariera de wrestler la mijlocul anilor 1980, când avea 20 de ani, și a fost antrenat de unchiul său, Edward „The Sheik” Farhat, care era deasemenea wrestler.

Sabu a dat de succes în 1991, când a câștigat faimă în Frontier Martial-Arts Wrestling, unde s-a ales cu cicatrici pe brațe și trunchi care i-au adus notorietate.

În timp ce la început unii au crezut că cicatricile au fost auto-provocate, oamenii din jurul lui au dezmințit zvonurile – susținând că le-a primit în timpul meciurilor de wrestling hardcore.

Un wrestler care a devenit faimos pentru aparițiile sale în meciuri hardcore, cu mese, scări, scaune, sârmă ghimpată și multe altele, Sabu a devenit cunoscut ca „maniacul sinucigaș, ucigaș, genocidal, care sfidează moartea”.

Sabu a apărut în Extreme Championship Wrestling, World Championship Wrestling și – din 2006 până în 2007 – în WWE.

Pentru Extreme Championship Wrestling, Sabu a fost campion mondial la categoria grea de două ori și a câștigat și trei medalii de aur în competiții de echipă.

Sabu s-a alăturat WWE în 2006, când compania, care cumpărase anterior ECW, a lansat un nou show săptămânal pentru brand.

Sabu a făcut parte din echipa ECW Originals care i-a învins pe The New Breed într-un meci pe echipe de opt oameni la WrestleMania 23 pe 1 aprilie 2007.

WWE a declarat că este „întristată” de moartea lui Sabu și l-a descris ca fiind „un pionier al wrestling-ului hardcore”.

În ultimii câțiva ani ai vieții sale, Sabu a avut câteva apariții în ring și a luptat ultima dată pe 18 aprilie a acestui an, împotriva lui Joey Janela, cu doar câteva săptămâni înainte de moartea sa prematură.

În anii 2010, Sabu a fost într-o relație cu Melissa Coates, deasemenea o sportivă de wrestling. Melissa a murit din cauza complicațiilor cauzate de COVID-19 în 2021, la vârsta de 52 de ani.

Sabu, care a mai luptat și pentru WCW, New Japan Pro-Wrestling și AAA, a apărut în diverse evenimente independente înainte de a avea două apariții pentru AEW în 2023, care a culminat cu el fiind invitat special pentru un meci între Adam Cole și Chris Jericho.

Rob Van Dam, un star de wrestling de lungă durată care a fost campion pe echipe cu Sabu în ECW, a postat pur și simplu un emoji cu un deget arătător îndreptat în sus pe contul său X, un omagiu adus gestului făcut de Sabu în meciurile sale.

Taz, un alt cunoscut wrestler ECW care a lucrat pentru WWE și este în prezent crainic pentru AEW, a spus că vestea morții lui Sabu „îmi frânge inima”.

„Nu aș fi avut cariera pe care am avut-o și am fost binecuvântat să am, dacă nu ar fi fost Sabu. Acel bărbat m-a ajutat mai mult decât era nevoie”, a spus Taz într-un videoclip postat pe platforma X. „O inimă și un suflet grozav. Îmi va lipsi enorm.”