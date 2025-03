Fosta campioană medaliată cu aur la Jocurile Olimpice, decizie neaşteptată, după ce s-a retras din activitate. Revine pe micile ecrane: „A fost un job care m-a atras foarte mult”

Sacii cu amintiri nu reprezintă doar o metaforă frumos ambalată ca să dea bine cititorului. În cazul Monicăi Roșu, dublă medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Atena, din 2004, acești saci chiar există. Fizic. Și conțin, într-adevăr, o mulțime de lucruri, care sunt de ordinul sutelor și pe care Monica le-a strâns în toată cariera ei de gimnastă. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, sportiva a dezvăluit totul despre amintirile bine păstrate la loc de cinste, dar și despre planurile pe care le are legate de revenirea în televiziune.

Monica Roșu a fost una dintre gimnastele de top ale României. Așa cum vă spuneam și mai sus, una dintre realizările sale notabile, care i-a făcut mândri pe români, a fost în anul 2004, atunci când a fost medaliată cu aur la Jocurile Olimpice, în proba pe echipe și în cea de la sărituri. Fosta campioană s-a retras din activitate în anul 2005, apoi a urmat o perioadă în care a cochetat cu televiziunea, iar apoi a ales viața liniștită de familie, mai ales după ce a devenit mamă, în anul 2021.

CITEȘTE ȘI: O mai știi pe Monica Roșu? Cum s-a transformat trupul ei, la 20 de ani de la retragerea din gimnastică?

Dar să revenim la sacii cu amintiri, încărcați nu doar cu jucării, ci și cu emoții, adunate de-a lungul anilor. Poate vă gândeați că fosta gimnastă a păstrat toate acele obiecte de pluș pentru ca fiica ei să se joace cu ele, însă, de fapt, lucrurile stau diferit, iar amintirile prețioase păstrate în casa părintească vor avea o altă traiectorie.

Monica Roșu vrea să doneze sacii cu amintiri

Pentru că cei doi saci cu jucăriile din pluș se află acasă la mama ei, Monica ne-a explicat că fetița ei nu a apucat să se joace cu ele. Fosta mare gimnastă a vorbit deja cu fiica ei ca nu peste mult timp să meargă împreună la câteva familii nevoiașe sau la un orfelinat pentru a face o faptă bună.

„Cât a fost foarte mică, am stat cu ea mai mult în București iar acum când a crescut nu o interesează astfel de jucării. Am acasă, la mama, doi saci în care mi-am depozitat toate jucăriile din pluș pe care, fie că le-am cumpărat de peste tot din lume unde am concurat ca gimnastă, fie că le-am primit din partea fanilor. La București am o singură jucărie de acest gen, e vorba despre un ursuleț din pluș, pe care țin minte că l-am primit în 2003, când am fost la Campionatele Mondiale din Statele Unite.

NU RATA: O campioană a României îi face educație spartană fiicei sale: ”La mine, NU rămâne NU, programul este program!”

Vreau ca eu împreună cu fiica mea să facem o faptă bună. Să donăm aceste jucării din pluș unor copii care și-ar dori să se joace cu ele. Trebuie să ajung acasă la mama pentru a le scoate din acei saci”, a povestit Monica Roșu pentru CANCAN.RO.

Fosta gimnastă vrea să revină în televiziune

O perioadă de timp Monica Roșu a prezentat știrile sportive la postul public de televiziune. Și-a început cariera în mass-media în anul 2016, a fost gazda unei emisiuni, iar apoi a trecut la pupitrul știrilor. Viața a purtat-o către alte proiecte interesante, după care, odată ce a devenit mămică, s-a ocupat de creștere copilului. Acum, Monica, își dorește din nou să revină în televiziune. Tot la sport.„A fost un job care m-a atras foarte mult. Lumea televiziunii este una aparte. Îmi doresc să lucrez din nou la un departament de sport al unei televiziuni”, a încheiat ea.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.