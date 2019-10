Gheorghe Turda, văduv de 10 ani, după ce o boală cumplită i-a ucis soția. Elisabeta a lăsat un gol imens în sufletul artistului

Gheorghe Turda este văduv de 10 ani. De când și-a pierdut soția, nu s-a mai recăsătorit, însă a avut câteva relații, care din nefericire nu au avut un final frumos. Elisabeta Turda, fostă balerină a ansamblului Rapsodia, a fost răpusă de leucemie, la vârsta de 61 de ani.

Fosta soție a interpretului de muzică populară, Elisabeta Turda, ex-balerină a ansamblului Rapsodia, i-a dăruit două fete, pe Anca și pe Voichița. Elisabeta a fost femeia care i-a fost alături lui Gheorghe Turda timp de 37 de ani. A murit de leucemie în anul 2009, la vârsta de 61 de ani, după 20 de ani de luptă cu această maladie, potrivit click.ro

“În timpul unui turneu în Japonia, în 1987, soţiei mele, prim-balerină solistă a Ansamblului Rapsodia, i s-a declanşat o boală teribilă, leucemie cronică trombocitară. Acel turneu a fost extrem de solicitant, în 35 de zile am avut 32 de concerte şi foarte puţin timp de odihnă. În urma vizitei la Hiroshima a apărut boala, probabil din pricina climei şi a radiaţiilor care au persistat încă din 1945, chiar şi astăzi fiind urmări ale bombei atomice. Din păcate, după o luptă de mai bine de 20 de ani, Dumnezeu nu a mai vrut s-o ţină lângă mine. După moartea soţiei a trebuit să-mi continuu drumul vieţii, deşi nu a fost deloc simplu”, mărturisea Turda in revista “Taifasuri”.

Gheorghe Turda nu s-a recăsătorit după decesul soției

”Am trecut peste multe oferte că să mă ocup îndeaproape de sănătatea ei. Atât a vrut bunul Dumnezeu, atât s-a putut”, spunea acum ceva timp artistul.

După ce a murit soția lui, Gheorghe Turda avut mai multe relații, însă cu nici o femeie nu și-a mai oficializat relația.

“Am fost căsătorit o singură dată şi soţia mea nu va fi înlocuită cu nimeni. Nicoleta seamănă foarte mult cu soţia mea, ca poziţie artistică, şi fetele mele o iubesc. Nu are sens să ne căsătorim, nici ea nu vrea, nici eu”, a mai spus solistul.

Gheorghe Turda, dragoste cu năbădăi alături de o colegă de scenă

Nicoleta Voicu și Gheorghe Turda au devenit un cuplu la sfârșitul lui 2017, după ce amândoi au fost loviți de ghinion în dragoste – Nicoleta trecuse printr-un divorț, iar Gheorghe Turda tocmai se despărțise de mama Alinei Pușcaș. După aproape un an și jumătate, însă, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate.

Gheorghe Turda susținea că ex-partenera lui era o femeie geloasă, iar acesta a fost motivul principal care a dus la rutptura dintre ei. Pe de altă parte, Nicoleta Voicu mărturisea că artistul era caprivat de latura profesională, lucru care a dus la separarea definitivă.

”Când ai să înțelegi domnule Turda?

Când ai să înțelegi să nu mai dai like uri sau să lași comentarii pe pagini de socializare pe care nu te-am blocat încă?

Când ai sa înțelegi ca nu sunt ca lingusitorii din viața ta care îmi umpleau sumbra realitate cu sfaturi pentru binele meu și care acum sunt suport dezamăgirilor tale?

Cand ai să înțelegi că nu fac parte din categoria oameni de pe pământ care fără tine ar fi vai de capul lor?

Când ai să înțelegi că nu pot accepta prezentul cu toate persoanele din jurul tău care mă scot din spectacole, doar pentru că locul din dreapta ta în mașina este atât de confortabil și care au făcut subiectul multor discuții între noi, până au ajuns la deznodământul mult dorit ?

Când ai sa înțelegi că nu s-a născut persoana care să-mi dea sfaturi ce sa fac iar tu să nu scoți o vorbă în apărarea mea?

Când ai să deschizi Dicționarul Limbii Române, scris de Vasile Breban, și ai să-l parcurgi până la litera “D” unde vei găsi cuvântul DEMNITATE, pe care ai călcat-o în picioare cât timp am fost împreună și după?

Când ai să înțelegi că la merele din vârful pomului nu poate ajunge oricine?

Când ai să înțelegi domnule Turda că totul s-a terminat?

Când?

Ps: când ai să înțelegi că nu pot uita nemărginita “plăcere” cu care răspundeai invitațiilor primite de la producători ptr aparițiile tv împreună?

Altele erau valorile artistice lângă care prezența ta nu era umbrită!

Eu eram prea neînsemnată ptr tine”, a scris Nicoleta Voicu pe contul ei de Facebook.

”Să-ți reamintesc, dle Turda!

Septembrie, 2018, filmare la Muzeul Satului

La o zi după intervenția chirurgicală.

Frig, vânt, și lucrurile nu erau deloc ușoare.

Se prelingea sângele pe gâtul tău.

Eram acolo să am grijă de tine.

Eu nu eram pentru filmare.

Artiști mulți și valoroși.

Toți m-au îndrăgit, au făcut fotografii cu mine.

Mai puțin o singură persoană care m-a întrebat, arogant și tăios, când m-a văzut:

” Dar ce-i cu tine, dragă p’ aici? ”

Mi s-a pus un nod. N-am știut ce să răspund?

Simțeam cum îmi fuge pământul de sub picioare.

Acum i-aș răspunde eu:

“Dar ce-i cu tine p’ aici?”

Aceeași persoană iese din platoul unei televiziuni când m-a văzut alături de tine.

Tu ti-ai dorit împăcarea PUBLIC, în emisiune la Măruta.

Aceeași persoană mă scoate din spectacole.

Aceeași persoană urca în locul meu în mașina ta, dle Turda.

De ce mă cauți dle Turda?

Că eu m-am săturat la refuz!

Lasă Cutia Pandorei închisă, iti garantez ca e mai bine așa!

Rămâi cu lumea!”, a mai scris Nicoleta Voicu.