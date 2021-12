Ghinioanele se țin lanț de Elena Merișoreanu! La ce intervenție va fi supusă artista: ”O să mă operez după sărbători”

Ghinioanele se țin lanț de Elena Merișoreanu! După sărbători, artista va ajunge pe mâna medicilor din cauza problemelor de sănătate care îi dau mari bătăi de cap.

După ce a fost supusă unei operații la corzile vocale și a fost infectată cu COVID-19, Elena Merișoreanu se confruntă cu alte probleme de sănătate. Artista nu vrea să renunțe la concerte și la diverse evenimente așa că a luat măsuri. Cântăreața de muzică populară a apelat la ajutorul unui specialist pentru a ameliora durerile pe care le are din cauza problemelor la picioare.

Doar că, din păcate, tratamentul nu a avut rezultatele pe care și le-ar fi dorit artista. După mai mule operații la piciorul stâng, artista va suferi o nouă intervenție chirugicală, imediat după sărbători, de această dată la piciorul drept.

"Toate analizele mi-au ieșit neașteptat de bine. Trebuie însă să mă operez la piciorul drept. Am fost la stângul, acum nu mai are nimic, dar folosindu-l prea mult pe celălalt, acum mă doare cel neoperat. O să mă operez după sărbători. Am artroză, nu mai merge cu tratament, nu mai am cartilagii. Am făcut 25 de celule stem, acid hialuronic, dar nu mai trece, vorba medicului, dacă nu ai cartilagiul, nu se mai reface", a declarat artista pentru Playtech.

Elena Merișoreanu, operație la corzile vocale

Elena Merișoreanu a trecut prin momente dificile, dar este fericită acum că totul s-a încheiat cu bine. cântăreața de muzică populară și-a reluat spectacolele și spune că se simte excelent. Înainte de operație, ea a fost nevoită să-şi amâne patru concerte.

Ghinionul s-a întâmplat la începutul lunii iulie, în 2018, când se întorcea de la un spectacol. A fost răgușită o perioadă, iar medicii i-au spus că este nevoită să se opereze la corzile vocale, dacă nu vrea să-și piardă vocea definitiv.

Elena Merișoreanu a mărturisit că problemele vocale s-au produs din cauza aerului condiționat de care a făcut abuz pe perioada verii și care a afectat-o foarte tare.