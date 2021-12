“ Fac pachete pentru familiile greu încercate” Elena Merișoreanu, acte de caritate în preajma sărbătorilor

Activitatea de pe scenă i-a umplut conturile și niciodată nu s-a ferit să recunoască acest lucru. Însă, Elena Merișoreanu recunoaște că ori de câte ori poate, dar mai ales în preajma sărbătorilor, din ce are le oferă și celor mai puțin norocoși. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, îndrăgită artista a vorbit despre acest subiect.

“ Am bani să traisc încă 100 de ani”, ne zicea Elena Merișoreanu în urmă cu ceva timp. Nu pentru a se făli, ci pentru a da de înțeles că nu ar mai urca pe scenă, să–și pună sănătatea în pericol, doar de dragul sumelor încasate.

Elena Merișoreanu , acte de caritate pentru cei nevoiași

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, îndrăgită artista a dezvăluit ce va face de sărbători. Mare ne-a fost mirarea când Elena Merișoreanu ne-a mărturisit că nu se gândește doar la ea și familia ei, ci și la cei mai puțin norocoși.

“ Sărbătorile o să le petrec alături de familie, așa cum facem în fiecare an. O să gătim, o să ne strângem cu toții la fiica mea. Și tot atunci o să pregătim câteva pachete și pentru cei săraci. Eu nu prea vorbesc despre lucrurile acestea, dar în fiecare an mă gândesc și-i ajut pe cei sărmani. Sunt copilași care au nevoie de un trening bun, un adidas, haine, mâncare și le pregătim și le ducem. Din păcate nu am cum să țin legătura cu ei pentru că provin din familii sărace, care locuiesc în sate fără curent, fără prea multe condiții”, ne-a dezvăluit artista.

CITEȘTE ȘI ELENA MERIȘOREANU POVESTEȘTE MOMENTUL CÂND MAMA SĂ A MURIT. ARTISTA SE AFLĂ PE SCENĂ: ”ÎN CLIPĂ AIA AM CĂZUT”

“O să cant doar în seară de Revelion”

Chiar dacă în urmă cu doar câteva luni a tras o sperietură sora cu moartea și a fost internată în spital, după ce a fost depistată pozitiv cu virusul SARS-CoV-2, artista spune că dorul de scenă nu o lasă să nu fie alături de public.

“ O să cant doar de Revelion. De Crăciun stau acasă cu familia, care mi-a impus acest lucru. Știți cum e, la concerte oamenii vor să facă poze cu mine și nu pot să-i refuz și nu vreau să mă mai expun”, a mai adăugat artista.

VEZI ȘI DE CE REFUZĂ ELENA MERIȘOREANU EVENIMENTELE ȘI CE SURSE DE VENIT ARE: ”DACĂ AȘ MAI TRĂI O SUTĂ DE ANI, EU NU M-AȘ PLÂNGE DE BANI!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursă foto: Facebook.com