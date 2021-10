Prima apariție publică a Elenei Merișoreanu, după ce a fost infectată cu noul coronavirus: ”Azi nu mai eram aici dacă nu mă vaccinam”

Elena Merișoreanu a fost invitată în cadrul emisiunii ”La Măruță”, acolo unde a vorbit despre experiența neplăcută prin care a trecut după ce s-a infectat cu noul coronavirus.

Elena Merişoreanu, în vârstă de 74 de ani, a fost vaccinată cu schema completă anti-COVID în aprilie, dar nu a scăpat de infectarea cu coronavirus. Timp de o săptămână s-a simțit rău, dar credea că este vorba despre o răceală. Fiica ei a decis să-i facă mamei sale un test antigen, iar rezultatul a ieșit pozitiv.

A fost nevoie de internare și timp de două săptămâni, artista a fost spitalizată la Institutul "Matei Balș" din Capitală. Acum, starea de sănătate a interpretei de muzică populară este bună, iar artista a vorbit despre experiența neplăcută prin care a trecut în emisiunea prezentată de Cătălin Măruță.

”M-am dus la spital după ce am stat 6 zile acasă. Mă durea capul, amețeam, transpiram, mă durea în vârful capului. Trece o zi și vine să-mi spună fiica-mea că nu beau cafea. Am văzut atunci că n-am gust și n-am miros. Am fost la Matei Balș, în fața mea mai erau 10 salvări. Toate scaunele de la camera de gardă erau ocupate. Nu e nimic de glumă, oameni buni. Aveam plămânii afectați 8%, soțul meu a avut 80%. Toți am fost vaccinați. Soțul nu era atunci când a făcut COVID-19. Norocul lui a fost că a stat la țară, a stat la terapie intensivă 3 săptămâni, dar acum e bine”, a mărturisit Elena Merișoreanu în cadrul emisiunii ”La Măruță”.

Elena Merișoreanu: ”Sănătatea nu se cumpără”

Elena Merișoreanu: "Sănătatea nu se cumpără"

Elena Merișoreanu a mărturisit că a înapoiat banii pentru evenimentele pe care trebuia să le onoreze. Artista vrea să aibă grijă de sănătatea ei și a persoanelor dragi. Interpreta de muzică populară le este recunoscătoare medicilor care au avut grijă de ea și îi îndeamnă pe români să se vaccineze. Crede, cu tărie, că dacă nu ar fi avut schema completă de vaccinare… nu ar fi scăpat cu viață din această situație.

”Am devenit foarte puternică și nu mai simt frica de nimic. Să știi că Dumnezeu lucrează prin oameni. Când am văzut cum umblă cadrele medicale prin spital, cum au grijă de toată lumea, am plâns și m-am întrebat de ce sunt denigrați toți medicii și toți. Am primit multe telefoane de încurajare, alții m-au acuzat că am luat bani pentru reclamă.

Nu mi-a venit să cred. Oameni buni, nu aveți de ce să nu vă vaccinați. Azi nu mai eram aici dacă nu mă vaccinam. M-au pus pe perfuzii, m-au pus pe injecții, iar în cele din urmă am plecat sănătoasă că m-au pus oamenii pe picioare. Mulțumesc tuturor! Nu am luat niciun ban. E o rușine să spui așa ceva. Nu vă gândiți când vorbiți așa ceva? Sănătatea nu se cumpără. Totul se plătește în viață, vorbiți! Am stat 3 ore până să-mi caute un pat. Am văzut atâta suferință…Eu la vârsta mea nu mai veneam de acolo (n.r. spital) dacă nu aveam vaccinul”, a mai spus Elena Merișoreanu.