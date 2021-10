Elena Merișoreanu a mai declarat că acum se simte bine și aproape a uitat de momentele grele prin care a trecut. Artista a mărturisit că virusul i-a afectat unul dintre plămâni, însă acum pare că lucrurile au revenit la normal. Mai mult, vedeta a spus că în spital a avut timp să se odihnească, iar acum este gata să își reia activitatea.

„Voiam să ies încă de sâmbătă, dar nu a fost medicul de gardă. Am stat nouă zile, trebuia 14, dar mi-a ieșit CT –ul bine la plămâni. Mi-a afectat un plămân opt la sută, dar am ieșit cu zero. Azi dimineața am avut saturația 99, ceea ce a fost foarte bine.