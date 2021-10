Ce i s-a spus Elenei Merișoreanu, după ce s-a vindecat de COVID: ” Marcel Pavel a luat 50.000 de euro”

Se întâmplă și la case mai mari, iar Elena Merișoreanu nu a scăpat de temutul virus. Artista a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2 în urmă cu aproape o lună, iar de atunci și până acum, gurile rele nu au încetat în a-și da cu părerea despre sumele de bani pe care le-a încasat pentru a spune că este bolnavă. Elena Merișoreanu a povestit cum au stat lucrurile.

Spitalele sunt pline de bolnavii infectați cu SARS-CoV-2, iar în aceste condiții, încă există oameni care cred în teoriile conspirației. Cele mai expuse persoane sunt cele publice, atât Elena Merișoreanu cât și Marcel Pavel nu au scăpat de acuzații. Invitată în emisunea lui Cătălin Măruță, Elena Merișoreanu a dat cărțile pe față și a vorbit despre sumele colosale pe care coronascepticii cred că le-a luat Marcel Pavel pentru a spune că este infectat cu virusul SARS-CoV-2:

(VEZI ȘI:DECIZIA RADICALĂ LUATĂ DE ELENA MERIȘOREANU, DE PE PATUL DE SPITAL: ”NU MĂ MAI DUC LA EVENIMENTE!”)

”Mi s-a spus așa, am auzit că Marcel Pavel a luat 50.000! Da, dar eu am luat 100.000 de euro (râde). Aveți grijă, dacă vă îmbolnăviți. Eu știu de unde am luat, am avut doauă evenimente, și sâmbătă și duminică. Am cântat, am făcut poze”, a declarat Elena Merișoreanu la emisiunea lui Cătălin Măruță.

Elena Merișoreanu a transmis un mesaj celor care au acuzat-o că a luat bani pentru a sta în spital:

”Am colegi care mi-au zis că am stat acolo că m-au plătit. Nu le doresc să ajungă și ei la spital, să vadă cum e. Boala asta e parșivă”, potrivit Impact.ro

Elena Merișoreanu a povestit experiența avută cu COVID-19

(VEZI ȘI:CUM SE SIMTE ELENA MERIȘOREANU, DUPĂ CE A FOST INFECTATĂ CU NOUL CORONAVIRUS ȘI A FOST EXTERNATĂ DIN SPITAL: ”EU NU-I MAI CER LUI DUMNEZEU NIMIC”)

Deși este vaccinată cu schema completă, Elena Merișoreanu a avut ghinionul de a se infecta cu virusul SARS-Cov-2. Artista a stat internată nouă zile la Institutul Matei Balș timp în care a urmat tratamentul impus de medici.

”Am stat nouă zile, trebuia 14, dar mi-a ieșit CT–ul bine la plămâni. Mi-a afectat un plămân opt la sută, dar am ieșit cu zero. Mi-au făcut toate investigațiile aici, la Matei Balş, am ieșit pozitivă, deşi am făcut amândouă dozele de vaccin Pfizer şi antigripalul. Sunt foarte mulţi internaţi, trebuie să luăm mai în serios această boală, pentru că am foarte mulţi colegi care zic că nu e nimic, dar uite că e”, a declarat Elena Merișoreanu pentru Antena3.

Sursa foto : Arhiva CANCAN