Cum se simte Elena Merișoreanu la o săptămână distanță de când s-a infectat cu COVID-19. “Mi-au luat din nou analizele. Saturația mi-a...”

Elena Merișoreanu (72 de ani) se află încă internată în spital, după ce a fost diagnosticată cu coronavirus. Artista se află la Institutul “Matei Balș”, unde primește tratamentul corespunzător.

La o săptămână distanță de când a fost testată pozitiv, Elena Merișoreanu declară că se simte mai bine și că i-a revenit saturația. Artista se felicită că a venit la medic. Vaccinată fiind, a crezut, la început, că este doar răcită, nu-și închipuia că are coronavirus.

(CITEȘTE ȘI: ELENA MERIȘOREANU, DEZVĂLUIRI TULBURĂTOARE DE PE PATUL DE SPITAL: ”SPER SĂ MĂ AJUTE DUMNEZEU SĂ SCAP”)

“Sunt încă în spital, cred că mai mă țin o săptămână. Acum au venit fetele, asistentele, și mi-au luat din nou analizele. Nu am făcut deloc febră, mi-a fost însă foarte rău, saturația mi-a revenit. Am avut și plămânul afectat, cam 8 la sută. Bine că am venit la timp la spital. Eu credeam că sunt răcită, că făcusem vaccinul. Nu mi-am închipuit că am Covid!”, a declarat Elena Merișoreanu, potrivit click.ro.

Artista speră să fie externată cât mai curând și să revină la activitățile zilnice. Reamintim că în luna martie și soțul Elenei Merișoreanu, Viorel Croitoru, a fost infectat cu coronavirus și a stat timp de două săptămâni internat la Spitalul “Victor Babeș”.

Cum s-a infectat Elena Merișoreanu cu COVID-19

Elena Merișoreanu nu știe exact de unde a contactat virusul SARS-CoV-2, însă crede că l-a luat de la evenimentele la care a participat. Aceasta recunoaște că nu a fost foarte precaută și a interacționat cu diverși oameni.

“E de unde am luat? De la filmări sau de la evenimente, că știți cum e… Toți să te pupe, să facă poze…”, a spus Elena Merișoreanu.