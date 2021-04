Ghinion pentru o escortă din Iași. A fost jefuită după ce a întreținut relații cu un client, în apartamentul ei / FOTO

O escortă din Iași a solicitat ajutorul polițiștilor după ce a fost jefuită de un client, cu care a întreținut raporturi sexuale chiar în locuința pe care o închiriase. Oamenii legii l-au identificat pe bărbat și l-au acuzat de tâlhărie.

Bărbatul a plătit-o pe tânără după actual sexual propriu-zis, după care a mai rămas puțin timp în apartament. Când a prins ocazia, i-a luat portofelul și a dispărut. Locuința se afla pe Strada Moldovei și era închiriată de escortă.

În cele din urmă, tânăra s-a dus la Poliție și a povestit ce a pățit, precizând că a fost și agresată.

“Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Iași au identificat un bărbat de 34 de ani bănuit de comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată. Din investigațiile efectuate până în prezent, s-a constatat faptul că în seara de 31 martie spre 1 aprilie 2021, în urma unei înțelegeri prealabile, bărbatul s-ar fi întâlnit cu o tânără, iar în timp ce s-ar fi aflat într-un imobil de pe raza municipiului Iași, prin exercitarea de acte de violență, acesta i-ar fi sustras tinerei portofelul cu acte și bani.

Pe baza probatoriului administrat în cauză, pe 12 aprilie 2021, bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, fiind introdus în Arestul I.P.J. Iași. Pe 13 aprilie 2021, bărbatul a fost prezentat, cu propuneri legale, Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași și Judecătoriei Iași, instanță care a dispus față de acesta măsura preventivă a controlului judiciar pentru 60 de zile. Cercetările continuă”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași, potrivit bzi.ro.

În cele din urmă, bărbatul a fost identificat de polițiști. A petrecut o noapte în arest, după care plasat sub control judiciar, chiar dacă anchetatorii au propus arestarea preventivă a lui Ciprian Adăscăliței, din comuna Balș. În plus, individul nu are voie să se apropie de victimă, Andreea Diana P.

“Instanța respinge ca neîntemeiată propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași privindu-l pe inculpatul Ciprian Adăscăliței, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată. Dispune luarea măsurii preventive a controlului judiciar față de inculpat, pe o durată de 60 de zile”, au precizat magistrații din cadrul Judecătoriei Iași.