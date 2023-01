Dan Negru a trecut printr-o situație dificilă în vacanța din India: „M-a salvat soția mea. Am luat cred că vreo 100 de pastile”

Dan Negru a întâmpinat anul 2023, alături de soția lui, în India. Cei doi au avut parte de opt zile de relaxare, însă, chiar dacă experiența a fost una de neuitat, celebrul prezentator a trecut printr-o situație extremă. Vedeta de la Kanal D s-a confruntat cu unele probleme de sănătate, dar a fost „salvat” de partenera lui de viață.

După un sfert de secol în care a prezentat revelioanele la televizor, Dan Negru și-a dorit ca în 2023 să aibă parte de liniște. Din acest motiv, prezentatorul TV a căutat un loc în care Revelionul nu se sărbătorește, astfel că noaptea de 31-1 a fost una cât se poate de normală.

Experiențele pe care le-a trăit în India au fost extraordinare, însă a exista și un moment pe care Dan Negru ar vrea să nu și-l mai amintească. Concret, prezentatorul a gustat din preparatele tradiționale ale indienilor la un Streed Food, iar la câteva ore distanță a început să se simtă extrem de rău. Din fericire, soția lui, a avut în bagaje medicamentele necesare pentru problema sa, iar situația s-a rezolvat destul de rapid.

„Am învățat că trebuie să cauți și lucrurile bune din viață, să vezi la un trandafir și floarea, nu doar spinul. Mi-au sugerat românii de acolo, care mi-au trimis mesaje în social media, ce și unde să mănânc. Și au avut dreptate. Nu sunt mulți români în New Delhi, dar cu ăia puțini m-am întâlnit datorită social media. Am fost totuși la un pas de dezastru când nu m-am putut abține și am încercat un fel de mâncare de pe stradă, de la Street Food. Am simțit după o oră că-mi fuge pământul de sub picioare de rău ce-mi era, dar m-a salvat soția mea, care, medic fiind, pleacă mereu cu un bagaj ticsit de medicamente. Am luat cred că vreo 100 de pastile și a doua zi mi-a trecut”, a dezvăluit Dan Negru despre experiența pe care a avut-o în India.

CITEȘTE ȘI: A CÂȘTIGAT 20.000 DE EURO ÎNTR-O ZI! PRIETENUL DAN NEGRU I-A FĂCUT ”INTRAREA”, IAR FLORIN PIERSIC A DAT LOVITURA

Ce sfaturi a primit Dan Negru de la Iulia Vântur

„Sărăcia e cruntă, e de neimaginat. Am fost în cea mai mare maternitate din lume. În India se nasc pe zi 70.000 de copii. Cât la noi în jumătate de an. E o țară a contrastelor, cu oameni foarte săraci și foarte bogați. Am vorbit cu Iulia Vântur la telefon și mi-a dat multe sfaturi despre ce să vizităm pe acolo. Știu că Salman Khan are notorietate maximă acolo, e un soi de legendă a la Florin Piersic la noi, și Bollywood al lor produce filme la foc automat. Eu cred că și la noi, personalitățile încep să fie respectate, și asta datorită noilor generații. Copiii noștri își respectă mai mult trecutul decât o făceam noi”, mai spune prezentatorul TV.