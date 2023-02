Giani Kiriță a schimbat macazul și s-a angajat! Ce job are acum fostul fotbalist. „E ceva nou”

Deși nu mulți se așteptau să îl vadă în această ipostază, se pare că Giani Kiriță a schimbat macazul și s-a angajat. De ceva timp, fostul fotbalist are o slujbă cu normă întreagă și pare că este destul de încântat de noua sa activitate. Giani are de gând să dea tot ce are mai bun la noul job, iar orele de muncă, mult mai multe față decât era el obișnuit, nu îl sperie.

De puțin timp, Giani Kiriță a schimbat macazul și activează într-un domeniu nou. Fostul fotbalist a decis că este momentul să se angajeze și așa a și făcut. Acum, acesta are un job și este cât se poate de încântat. Fostul fotbalist face primii pași într-un nou domeniu, însă nu are deloc emoții. Acesta este gata să le demonstreze colegilor de ce este în stare.

Giani Kiriță este acum directorul de marketing al unei firme de securitate. Sportivul a acceptat provocarea și este gata să învețe tot ce trebui pentru a excela în acest domeniu.

„Am devenit de puțin timp directorul de marketing al unei firme de securitate. Nu ofer nume, fiindcă nu vreau să fac din asta mare caz. E vorba de o firmă puternică, atât spun, iar rolul meu va fi unul cu totul special. E ceva nou chiar și pentru mine. O s-o privesc însă ca pe o nouă provocare, așa cum au fost atâtea în viață, până acum! Sunt însă dispus să învăț și mă bucur că oamenii aceia au avut încredere în mine.

Va fi o slujba de reprezentare, în primul rând. Voi avea un rol de imagine și de comunicare a grupului pentru care lucrez, mai nou. Voi fi prezent la diverse întâlniri cu clienți, noi sau mai vechi, și vom pune la punct detalii poate nefinalizate până atunci.”, a declarat Giani Kiriță, potrivit playtech.ro.

Giani Kiriă nu renunță la televiziune

Deși știe că va avea de muncă din greu și va trebui să dedice destul de mult timp noului său job, Giani Kiriță nu renunță la televiziune. Chiar dacă ce face acum îl ține destul de ocupat, sportivul spune că își va face timp și pentru televiziune. În cazul în care o să primească o propunere pentru un proiect ce îi va surâde, Giani Kiriță va răspunde pozitiv. Deși știe că o să fie greu, sportivul spune că se va descurca și va reuși să le facă pe toate.

„Ceea ce e sigur este faptul că voi petrece la noul meu loc de muncă mult mai mult timp decât obișnuiam pe perioada unui meci de fotbal. Asta e clar! Un meci de fotbal, cu tot cu pregătirea și încălzirea inițială dura cam patru ore. Aici va fi vorba despre cu totul altceva!

Munca va fi muncă, dar, pe de altă parte, dacă voi primi noi propuneri pentru nu știu ce fel de emisiuni de televiziune, le voi analiza cu atenție. Și asta fiindcă nu se pune încă problema de a-mi agăța ghetele în cui și în acel domeniu!”, a mai spus Giani Kiriță.

