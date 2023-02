Giani Kiriță, puternic afectat de drama celor cu care și-a împărțit viața: “Am suferit și sufăr în continuare!”

Giani Kiriță a fost prezent la evenimentul de deschidere al restaurantului Duman Herăstrău, locație ce și-a donat încasările ultimelor zile către victimele din Turcia. Fostul internațional se declară puternic afectat de calamitățile ce au loc în țara care l-a găzduit timp de aproape 10 ani. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, entertainerul a vorbit despre temerile pe care nu le lasă niciodată să se vadă, precum și despre momentele care îi creează cu adevărat panică.

Schimbând registrul, Giani Kiriță continuă presiunile la adresa lui OG Eastbull, pe care îl provoacă la luptă în cușca de arte marțiale mixte. Artistul nici nu a apucat să se bucure de victoria din RXF, că fostul sportiv a luat inițiativa și l-a pus în gardă pentru o nouă bătaie, după înfruntarea cu Jon Băiat Bun.

Giani Kiriță este solidar cu victimele din Turcia, după jumătate de carieră petrecută în Süper Lig: „Am suferit și sufăr în continuare!”

CANCAN.RO: Practic Giani Kiriță este mai turc decât mulți turci. Și voiam să te întreb cum percepi tu evenimentele de acolo?!

Giani Kiriță: Este adevărat, jumătate din carieră am jucat-o la Dinamo, jumătate am jucat-o în Turcia. Sunt foarte apropiat de poporul turc, imaginați-vă că acolo am luat și un campionat, doi ani de zile am jucat la Gaziantep și în momentul când am văzut ce se întâmplă, această tragedie, sufletul meu e chiar aproape acolo. Am suferit și sufăr în continuare numai când mă gândesc și când văd acele imagini.

CANCAN.RO: Tu care ești un temerar la bază, ai frica asta, că s-ar putea întâmpla așa ceva și în România?

Giani Kiriță: Odată cu înaintarea în vârstă te mai gândești și la genul ăsta de situații. Îți dai seama că atunci când vezi tragedia te gândești «bă, dacă se întâmplă și la noi?!». Viața e foarte scurtă, din păcate. Te pui în pat, să dormi, și, Doamne ferește, poate nu te mai trezești.

CANCAN.RO: Care este cea mai mare teamă a lui Giani Kiriță?

Giani Kiriță: Singura teamă asta e, claustrofobia. Pe asta o am pe viață. Am trecut prin toate.

CANCAN.RO: Ai fost și sărac?

Giani Kiriță: Am avut și decăderi, dar nu la nivelul ăla, am avut de toate.

OG Eastbull, următoarea țintă a lui Giani Kiriță în cușca de MMA: „Vreau un meci să ne batem ca nebunii!”

CANCAN.RO: După ce s-a bucurat de victoria în RXF, l-ai și convocat pe OG Eastbull?!

Giani Kiriță: A făcut box și mie mi-ar plăcea să avem un meci împreună, pentru că îmi place că stă la bătaie, vreau să stea la bătaie.

CANCAN.RO: Nu îți e puțin frică? Pentru că din ce am văzut lovea destul de bine…

Giani Kiriță: Asta e, că vreau un meci să ne batem ca nebunii.

CANCAN.RO: Păreți același tipar și cred că o să fie foarte mulți nervi acolo!

Giani Kiriță: Până la urmă publicul asta vrea, să vadă o bătaie, un knockout. Și eu asta vreau, l-am văzut că e foarte bun pe brațe, asta îmi doresc să stea la bătaie.

CANCAN.RO: Dar fata ta când te vede implicat în toate aceste evenimente, nu îți zice să te liniștești?

Giani Kiriță: Toată familia mea, când am avut meciul, erau terminați toți. După ce am câștigat și i-am sunat pe toți, s-au liniștit.

