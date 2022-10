Giani Kiriță are activități pe care încearcă, pe cât posibil, să le țină departe de ochii familiei, dar și admiratorilor. Una dintre ele ține de pasiunea fostului fotbalist pentru jocurile de noroc, fiecare vizită la sală fiind atent pusă la cale. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini de la cea mai recentă vizită a ex-capitanului lui Dinamo la cazinou.

Zilele trecute, paparazzii CANCAN.RO l-au întâlnit pe Giani Kiriță într-o zonă selectă din Capitală, mai cu seamă în zona Decebal. După ce și-a parcat mașina, fostul fotbalist a luat-o la pas, cu ochelarii de soare la ochi. Te-ai fi gândit că face mișcare, însă scopul a fost cu totul altul. După câteva minute de mers pe jos, acesta a intrat într-o sală de jocuri, unde, probabil, este de-ai casei.

Ruletă, păcănele sau pariuri sportive?

Nu știm, însă, care dintre ruletă, păcănele sau pariuri sportive este viciul secret al Giani Kiriță, cert este că am aflat unde își joacă banii fostul fotbalist al lui Dinamo. Nu-l acuzăm, totuși, de nimic, el își gestionează “cașcavalul” cum știe mai bine, CANCAN.RO doar a semnalat situația și că vizita la cazinou a fost atent plănuită.

Ca un “veteran”, și-a parcat mașina mult mai departe de “locul faptei”, preferând să ajungă pe jos la sala de jocuri unde, de regulă, se relaxează. Totodată, înainte să intre în cazinou, s-a uitat în stânga și-n dreapta, ca nu cumva să fie reperat de vreun apropiat.

Giani Kiriță, fost concurent la “Sunt celebru, scoate-mă de aici!”

Giani Kiriță a fost unul dintre concurenții care au participat în show-ul “Sunt celebru, scoate-mă de aici!” de la Pro TV. Filmările au avut loc în Republica Dominicană, iar în urma participării ar fi încasat săptămânal câte 2.500 de euro.

“Gata, am revenit la viața normală. Am terminat filmările la ‘Sunt celebru, scoate-mă de aici’. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru susținere și pentru miile de mesaje pe care le-am primit și abia acum începe show-ul. The king is back (n.r. Regele s-a întors)”, a spus fostul căpitan al lui Dinamo.