Giani Kiriță și Vincenzo Aiello, nepotul lui Joshua Castellano, se cunosc de mult timp, sunt chiar prieteni, așa că o întâlnire la o apă plată și o vorbă dulce e mereu binevenită. Cei doi au decis că localul „It Bistro” din ”Floreasca” ar fi cel mai potrivit și acolo au ajuns. Apoi, s-au pus pe treabă! CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Cu un telefon aveau să stabilească totul! Giani Kiriță și Vincenzo Aiello și-au dat întâlnire în zona Floreasca, așa, ca doi buni prieteni care mai pun ceva la cale. Probabil, nu s-au văzut de ceva timp, iar acum a venit momentul. La „It Bistro”, un local din respectiva zonă, s-au întâlnit cei doi și, imediat, au intrat. Și-au comandat ceva de băut și au dat drumul la conversație. Doar că momentele narative au fost întrerupte de telefoane!

Ambii le-au luat „la rost”. Mult timp, liniștea s-a așezat la masa lor, timp în care s-au „războit” cu mobilele. Apoi, totul a intrat în ”normalitate”. Cei doi și-au mai spus ce au mai făcut în ultima perioadă, iar Giani i-a povestit, probabil, lui Vincenzo – fost concurent în show-ul „Chefi la cuțite”– și despre noua provocare pe care a acceptat-o, aceea de a intra în ring.

Giani Kiriță va intra în cușca de arte marțiale

Fotbal la nivel înalt a făcut Giani Kiriță, la Dinamo, apoi peste hotare, dar cariera avea să aibă și ea un final. Fostul fundaș de fier avea să o apuce pe calea showbizului. Iar acum se pregătește să intre în cușca de arte marțiale. Giani va lupta împotriva unui adversar mai tânăr, ”Burlacul” Andi Constantin, cel pe care speră să îl bată în gala RXF de peste o lună și jumătate.

(NU RATA: VA REUȘI GIANI KIRIȚĂ SĂ-L ȘIFONEZE PE “BURLAC”? ANDI CONSTANTIN: „… EU CU ASTA FAC BANI!”)

“Ce fac, am 45 de ani, acolo nu e de joacă, adică nu vorbim de ceva, te duci, faci cu unul două picioare, două brațe și ai terminat. Vorbim de o luptă în cușcă, o luptă reală și cu un oponent cu 15 ani mai tânăr decât mine. Un băiat care face fitness, campion național la fitness.

Și am zis că în viața asta, după ce m-am lăsat de fotbal, în tot ce am făcut eu după fotbal am avut succes. Și pe ăsta l-am luat fix ca pe un proiect de televiziune! Aici nu mai există show, când s-a închis ușa la cușcă, nu mai există show!”, a declarat Giani Kiriță, pentru CANCAN.RO (Vezi AICI detalii).

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.