Proaspăt despărțit de Antonia Ștefănescu, Vincenzo Aiello pare să își fi reconfigurat prioritățile, orientându-se către alte figuri cunoscute din lumea showbizului. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fostul concurent de la „Chefi la cuțite” și-a mărturisit afinitățile pentru mai multe vedete, pe care le-a luat în vizor.

Nepotul lui Joshua Castellano se declară un romantic incurabil. Chiar dacă a trecut recent printr-o separare de fosta soție a lui Andrei Ștefănescu, Vincenzo nu dă semne că și-ar fi pierdut curajul și dorința de a cunoaște alte domnișoare cu statut.

„Mie îmi place să cuceresc, să vorbesc, să ies la masă”

Manager al unui club, înconjurat de prezențe feminine care mai de care mai încântătoare, italianul rămâne un cuceritor de modă veche, chiar dacă nici relațiile de o noapte nu par să îi fie străine.

“Sunt un om de modă veche, mie îmi place să cuceresc, să vorbesc, să ies la masă, să ies la un film. Nu sunt atât de direct ca oamenii din ziua de azi și nu este deloc mai ușor, pentru că toată lumea știe ce faci, cine ești și cumva așteptările se măresc, sunt mai multe!”, mărturisește Vincenzo.

(CITEȘTE ȘI: CE N-A MERS ÎNTRE VINCENZO ȘI ANTONIA ȘTEFĂNESCU? AVEM PRIMELE ȘI SINGURELE DECLARAȚII DESPRE DESPĂRȚIRE)

Vincenzo, “prins” între Raluka, Anna Lesko și Jo

În pofida aparențelor ultimei iubite, blondă, înaltă, cu ochi colorați, Vincenzo afirmă că femeia ideală este, pentru el, diametral opusă de Antonia, având alte semnalmente. Pe lângă aparențele fizice, nepotul lui Joshua pune accent și pe alte caracteristici, care întregesc portretul partenerei perfecte.

“Antonia era total diferită de genul de persoană la care mă uit de obicei. Are total alte caracteristici. De obicei, mă uit la persoane brunete. Trebuie să fie deșteaptă, să am cu cine să vorbesc, să mă lămuresc de problemele mele, să pot să îi povestesc ce probleme am, să poată să mă sfătuiască, să îmi fie alături. Trebuie să aibă niște calități ca să poată să mă atragă pentru o relație”, se destăinuie nepotul lui Joshua Castellano.

După ce a descris în detaliu femeia ideală, Vincenzo a întocmit și un top 5 al preferatelor din lumea mondenă. Prima în capul listei a fost cântăreața Raluka, podiumul fiind completat de alte două cântărețe, Anna Lesko și Jo, cu cea din urmă acesta având o strânsă relație de prietenie. Doinița Oancea se situează pe locul 4, iar topul se închide cu Andia, tânăra cântăreață cu numeroase hit-uri la radio și TV.

(VEZI ȘI: NEPOTUL LUI JOSHUA CASTELLANO VORBEȘTE DESPRE ÎMPĂCAREA DINTRE ”FOSTA” LUI ȘI ANDREI ȘTEFĂNESCU)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursă foto: Instagram.com