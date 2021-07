Doiniţa Oancea a făcut primele declaraţii despre bărbatul însurat care o curtează! Actriţa a dezvăluit pentru CANCAN.RO cum au decurs „negocierile”, dar şi cum l-a „expediat” pe cel care are acasă copii şi soţie.

Doiniţa Oancea este una dintre cele mai discrete vedete din showbiz, însă recent nu s-a mai putut abţine şi a publicat un mesaj dur pe reţelele de socializare. Actriţa a explicat că un bărbat căsătorit i-a făcut avansuri, iar acest lucru pentru ea este de neconceput.

„Sunt foarte multe femei care se mulţumesc cu firimiturile”

Contactată de reporterii CANCAN.RO, vedeta a oferit primele declaraţii despre acest subiect. Doiniţa Oancea a mărturisit că a fost foarte deranjată de gestul bărbatului.

În acelaşi timp, actriţa a ţinut să sublinieze că cei care au iubite acasă îşi pierd timpul dacă se gândesc că o pot cuceri.

„M-a căutat un bărbat însurat, dar nu o să îi dau numele, din respect pentru familia pe care o are acasă. La mine nu funcţionează astfel de abordări, iar cei care totuşi îşi «încearcă norocul» nu vor primi răspuns din partea mea.

Ei nu ştiu ce înseamnă ăla RESPECT, dar din păcate sunt foarte multe femei care se mulţumesc cu firimiturile. La mine nu există aşa ceva. Eu nu sunt genul, o ciorbă, o distracţie”, ne-a declarat Doniţa Oancea.

„În acest moment, sunt singură”

Cât despre situaţia sa sentimentală din prezent, bruneta a dezvăluit că este o femeie singură. Întrebată ce calităţi ar trebui să aibă viitorul său partener, actriţa a răspuns fără să stea pe gânduri: SINCERITATEA.

„În acest moment sunt singură, iar bărbatul cu care aş vrea să am o relaţie ar trebui să fie în primul rând sincer în ceea ce mă priveşte, să «nu încerce marea cu degetul». În spaţiul meu privat intră foarte greu cineva.

Sunt foarte bine în prezent, îmi dedic timpul cu lucruri care mă fac pe mine fericită”, a mai spus artista.

Doiniţa Oancea, despre adevăratele motive ale despărţirii de fostul partener

Doinița Oancea şi Adrian Călin şi-au spus adio în urmă cu câteva luni, după șase ani de relație. Actriţa este cea care a făcut anunţul, iar de atunci au apărut mai multe zvonuri în legătură cu acest subiect. Din acest motiv, vedeta a dorit să lămurească lucrurile şi să explice de ce au luat această decizie radicală.

„Lucrurile erau bune și funcționale, însă mie îmi lipsea ceva și am avut o discuție și o întorsătură. Nu despre asta e vorba (n.r. căsătoria). Nu ne-am plictisit. Nu am pe ce să pun degetul exact. E un om foarte bun cu care am putut să funcționez 5 ani și jumătate.

Ar fi normal să nu vorbesc lucrurile astea la televizor. Să spunem că evoluăm diferit. Niciodată să nu spui niciodată că mai știu cazuri de oameni care s-au regăsit după 20 de ani, dar momentan nu”, a spus Doinița Oancea la Xtra Night Show, în urmă cu ceva timp.

