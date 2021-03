Jo și Juno, mărturisiri neașteptate după despărțire: ”Mă mai ia câteodată dorul de tine”

Jo și Juno au făcut mărturisiri neașteptate după despărțire. Cei doi artiști au lansat împreună o piesă care a ridicat multe semne de întrebare în rândul fanilor.

Vestea despărțirii dintre Jo și Juno a căzut ca un trăsnet în showbiz-ul românesc. Cei doi formau unul dintre cele mai longevice și sudate decupluri, iar nimeni nu se aștepta la ruptură. Au rămas, însă, prieteni… dar, fanii lor speră la o împăcare.

În ciuda faptului că nu mai formează un cuplu, pe plan profesional cei doi continuă colaborarea. Jo și Juno au lansat, recent, o piesă în care își spun povestea de dragoste. Iar protagoniștii videoclipului sunt chiar ei înșiși. Totuși, versurile i-au pus pe fani pe gânduri. Vor mai da, oare, cei doi o șansă poveștii lor de dragoste?!

”Și mă ia câteodată dorul de tine

Câteodată te-as vedea

Dar știu ca nu-mi face bine

Chiar dacă mă mai ia

Te simt, te văd cum mă privești”, sunt câteva dintre versurile melodiei lansate.

Jo, despre relația cu Juno

Relația dintre Jo și Juno a durat timp de doi ani și jumătate. Imediat după despărțire, artista a mărturisit că regretă faptul că și-a expus public relația. Totodată, potrivit acesteia, ea și iubitul ei își petreceau majoritatea timpului împreună, lucru care le-a dăunat într-un final.

„Cred că greșeala noastră a fost că am ales să ne facem publică viața asta personală și acum trebuie să dăm socoteală de fiecare dată. Poate ne-am maturizat. Ca în orice cuplu, există și momente mai puțin plăcute… Nu am fost… despărțiți… Am considerat că e firesc și normal să mai luăm o gură de aer. Ne-am sufocat un pic pentru că ne-am iubit și ne iubim foarte mult.

Ne-am sufocat pentru că nu am știut să gestionăm lucrurile astea. Ne-am sufocat pentru că nu am știut cum să facem să fie bine. Noi, doi ani jumătate cât am fost împreună, ne-am sufocat încontinuu. Stăm împreună, dar nu trebuie să stăm numai împreună”, a declarat Jo în cadrul unei emisiuni TV.