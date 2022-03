Cariera de sportiv a lui Giani Kiriță a fost încununată cu numeroase succese la nivel fotbalistic, însă fostul căpitan al “câinilor” pare să nu se simtă chiar confortabil cu ideea că, pe 10 mai, va intra în cușca de arte marțiale mixte, împotriva unui adversar mai tânăr. Legenda dinamovistă a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre lupta împotriva lui Andi Constantin, cel pe care speră să îl bată în gala RXF de peste o lună și jumătate.

Fostul fotbalist pare să mizeze pe dorința de reușită, inspirată din mentalitatea de sportiv de performanță, precum și pe disciplina dobândită în 15 ani de activitate la nivelul gazonului.

Giani Kiriță a început deja antrenamentele zilnice pentru gală, dar se teme ca vârsta să nu fie doar un plus, ci și un minus.

“Vorbim de o luptă în cușcă, o luptă reală!”

“Burlacul” Andi Constantin va fi oponentul lui Giani Kiriță în bătaia ce se va desfășura după reguli de arte marțiale mixte, care va implica pumni, picioare, luptă la sol, dar și o condiție fizică bună, pentru cele trei runde a câte trei minute.

În cadrul conferinței de presă care a prefațat gala din 10 mai, Giani Kiriță a declarat că speră să termine lupta prin knockout, în mai puțin de trei runde, pe fondul faptului că va înfrunta un adversar mult mai tânăr, chiar dacă cu o pregătire bună deja în domeniul fitnessului.

“Ce fac, am 45 de ani, acolo nu e de joacă, adică nu vorbim de ceva, te duci, faci cu unul două picioare, două brațe și ai terminat.

Vorbim de o luptă în cușcă, o luptă reală și cu un oponent cu 15 ani mai tânăr decât mine. Un băiat care face fitness, campion național la fitness. Și am zis că în viața asta, după ce m-am lăsat de fotbal, în tot ce am făcut eu după fotbal am avut succes.

Că a fost reality show, că au fost diverse show-uri TV, de la «Dansez pentru tine», până la «Survivor», să zicem, am dat startul la ce înseamnă un om care se prezintă într-o competiție și are succes.

Și pe ăsta l-am luat fix ca pe un proiect de televiziune! Aici nu mai există show, când s-a închis ușa la cușcă, nu mai există show!”, ne-a declarat Giani Kiriță în exclusivitate.

“Abia aștept să vină la bătaie, să stea la bătaie!”

Entertainer-ul, actualmente luptător în gala RXF, are și un mesaj pentru Andi Constantin, pe care îl invită să stea la luptă de la egal la egal și să nu dea bir cu fugiții în cușca de arte marțiale mixte.

“Întotdeauna am reușit în viață ducându-mă la luptă, adică am fost cu pieptul înainte de unul singur. Și în «Survivor», când mă duceam cu ăștia mai tineri, îi băteam, pentru că eu am calitățile necesare.

Și faptul că mă antrenez foarte bine, asta o să spună mult acolo în cușcă. De abia aștept să vină la bătaie, să stea la bătaie, mie îmi place să mă bat. Adică n-aș vrea un adversar care să mă duc după el să alerg, că nu-mi place, efectiv, să stea la bătaie!”, a conchis fostul fotbalist.

