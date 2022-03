Pe 10 mai, Andi Constantin și fostul căpitan dinamovist, Giani Kiriță, urmează să se lupte în cușcă după reguli de arte marțiale mixte, asemenea unor gladiatori. CANCAN NEWS vă prezintă declarațiile exclusive ale “ispitei” Andi, despre bătaia cu fostul fotbalist, cu 14 ani mai în vârstă.

Andi Constantin a devenit celebru în urma aparițiilor la mai multe show-uri televizate. Musculosul a făcut cunoștință cu lumea showbiz-ului din postura de “ispită” la “Insula iubirii”. Ulterior, a participat la “Survivor”, unde și-a demonstrat abilitățile fizice, Andi Constantin fiind în trecut campion național la bodybuilding.

Titulatura de “Burlac”, tot la Antena 1, i-a potențat imaginea de “Don Juan” în ochii domnișoarelor, care s-au bătut pentru inima lui. Acum, culturistul vrea să demonstreze din nou că este un mascul alfa demn de luat în seamă și va intra în ringul MMA cu ex-„Vulturul de Noapte” Giani Kiriță, fost căpitan al Clubului Dinamo, dar și un nume puternic la echipe din străinătate.

„Din câte am auzit, câinilor nu le place cușca”

Cei doi urmează să se lupte pe 10 mai, după reguli de arte marțiale mixte și deja pregătirile au intrat în linie dreaptă pentru marele eveniment, dar și pentru stabilirea supremației masculine.

“Mă bucură în primul rând inițiativa celor de la RXF de a promova acest sport frumos, prin intermediul unor persoane publice. Cu siguranță, este o provocare pentru mine, să particip la o asemenea gală, o adevărată luptă a orgoliilor. Nu am mai fost într-o cușcă până acum, e cu totul o altă experiență, atât pentru mine, cât și pentru adversarul meu, Giani Kiriță.

Îmi respect adversarul și devotamentul lui arătat în cariera de fotbalist, însă, din câte am auzit, câinilor nu le place cușca. Nu îmi place să vorbesc despre mine, așa că o să îi las pe alții să își dea cu părerea despre abilitățile mele de luptător, bineînțeles după ce vor vedea meciul.

Sunt convins că se va lăsa cu sânge, pentru că la mijloc este și o rivalitate, el fiind dinamovist convins, iar eu având sângele roș-albastru. Așadar, vă invit să urmăriți meciul dintre mine și Giani, iar cel mai bun să câștige!”, a declarat Andi Constantin, în exclusivitate pentru CANCAN NEWS.

