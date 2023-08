Gigi Becali, autodenunț în direct! A jucat la pariuri pe calificarea FCSB!

Joi, 17 august 2023, FCSB și Nordsjaelland s-au înfruntat în a doua manșă din turul trei preliminar al Conference League. Formația daneză s-a impus cu scorul de 2-0 și a obținut astfel calificarea în play-off-ul competiției. După meciul din Danemarca, Gigi Becali a dezvăluit că a pariat o sumă mare pe un succes al echipei sale.

Joi seară, FCSB a înfruntat-o pe Nordsjaelland în manșa a doua din turul trei preliminar al Conference League. în prima manșă, la București, cele două echipe au terminat la egalitate, scor 0-0. În ciuda faptului că aveau șanse reale de calificare, roș-albaștrii au fost dominați clar de echipa daneză și au pierdut cu scorul de 0-2. Astfel, cu scorul la general de 2-0, Nordsjaelland s-a calificat în play-off-ul Conference League.

Dezvăluirea uluitoare făcută de Gigi Becali după meciul Nordsjaelland – FCSB

La o zi după înfrângerea suferită de FCSB în Danemarca, Gigi Becali a făcut o dezvăluire uluitoare. Convins că echipa sa va obține un succes în fața celor de la Nordsjaelland, latifundiarul din Pipera a pariat nu mai puțin de 20.000 de euro pe victoria FCSB-ului. Mai mult, Becali a intenționat să parieze 50.000 de euro pe un succes al roș-albaștrilor, însă a suma era prea mare și nu a fost acceptată de casa de pariuri. Cum formația roș-albastră a fost învinsă cu 2-0, Becali a pierdut cei 20.000 de euro, însă nu are niciun regret. În plus, el nu consideră greșit că a pariat pe propria echipă, dar admite că acest lucru poate deveni un obicei periculos.

„Am mai pierdut din 20.000, am pus și un pariu de 20.000. Eu am vorbit cu cineva și mi-a zis că e cotă 7, dacă e calificare, iei de 7 ori mai mult. I-am zis să îmi pună și mie 50.000 de la el. A dat, cutare, nu pot să pun 50.000, că nu primesc, pot să pun maxim 20.000, bine că nu a primit. Și a pus 20.000 și i-am pierdut. Nu am pariat eu.

Hai să îți spun când nu ai voie să pariezi, nu ai voie în România, că se consideră că faci aranjamente. Dar, dacă pariezi pe meciuri europene, nu e nicio problemă. Există un aranjament? Nu am voie să pariez? De ce nu e moral, să pariez pe echipa mea? Dacă pariez că pierd, atunci. Dar, dacă pariez că câștig, nu am nicio treabă. De ce nu am voie? Nu am voie să mă distrez? Cum are orice om voie. Trebuie să luăm lucrurile logice. Ăsta este un joc. Nu e o chestiune de patimă. Toate au o logică, dacă fac după aia o obișnuință, da, dar dacă pun 20.000, e un fleac. A zis după aia că a scăzut cota, era 5. Am pus după primele două, când am avut noi ocaziile alea cu Coman. Nu era vorba aici, era o chestiune că pariez pe echipa mea”, a spus Gigi Becali pentru ProSport.

