Gigi Becali îi va sprijini pe sinistrații din județul Galați! Cum îi va auta afaceristul pe oamenii afectați de inundații

Inundațiile au făcut prăpăd în județul Galați, iar Gigi Becali nu poate rămâne indiferent la suferința oamenilor. Celebrul afacerist a anunțat că îi va sprijini pe sinistrați. Cum îi va ajuta latifundiarul din Pipera pe localnici? Ce i-a spus lui George Simion în timpul unei emisiuni TV?

Cunoscutul afacerist român a spus în direct la TV că se va alătura invitației liderului AUR atunci când vine vorba de ajutorul de după dezastrul provocat de inundații.

Gigi Becali vrea să le fie alături oamenilor din Galați care au fost afectați de inundațiile din ultima perioadă.

Afaceristul i-a spus lui George Simion că se va implica și el, iar ulterior i-a cerut să facă o listă cu toate materialele necesare pentru reparațiile locuințelor avariate de apă.

Latifundiarul din Pipera a ținut să precizeze că va trimite el tot ce este nevoie de la București prin intermediul unor camioane.

„Mă voi implica și eu. (… ) George, fă o listă cu tot ce trebuie: cărămidă, cherestea, tot ce trebuie… Și eu le trimit. Fiecare om să spună de ce materiale are nevoie și eu voi trimite de la București camioane cu ce e nevoie”, i-a spus Gigi Becali lui George Simion.

Liderul AUR face în prezent ce a făcut Gigi Becali în urmă cu aproximativ 20 de ani. La acel moment, afaceristul a stat acolo cu muncitorii și au făcut 200 de case în doar câteva luni.

„Eu am stat acolo, am dormit cu muncitorii (…) Am făcut 200 de case în trei luni”, a măturisit latifundiarul din Pipera.