Gigi Becali, ipoteză-șoc în cazul morții lui Helmut Duckadam: ”Vaccinul împotriva COVID-19”

Moartea lui Helmut Duckadam a adus multă durere și multe regrete. Legendarul sportiv s-a stins din viață în data de 2 decembrie, la vârsta de 65 de ani, din cauza problemelor de sănătate pe care le avea. Acum, după decesul „Eroului de la Sevilla”, Gig Becali lansează o ipoteză șocantă legată de cauza morții. Ce spune latifundiarul din Pipera că ar fi condus la decesul lui Helmut Duckadam?

În data de 2 decembrie, în jurul orei 2:00 dimineața, Helmut Duckadam și-a dat ultima suflare. „Eroul de la Sevilla” ajunsese la Spitalul Universitar din București încă de sâmbătă, după ce s-a simțit rău. Ar fi trebuit să fie supus unei intervenții chirurgicale la aorta și s-a decis transferarea lui la spitalul Militar, însă trupul lui nu a mai rezistat și a cedat. Acum, Gigi Becali face declarații uimitoare legate de motivul care ar fi condus la decesul acestuia.

Ultima perioadă din viața lui Helmut Duckadam a fost marcată de numeroase probleme de sănătate. Fostul portar avea probleme cu inima, iar în luna septembrie suferise o operație pe cord deschis. Deși problemele cu inima par că i-au adus sfârșitul legendarului sportiv, Gigi Becali are o altă ipoteză.

Ei bine, patronul FCSB susține că Helmut Duckadam și-ar fi grăbit singur sfârșitul și asta pentru că a decis să se vaccineze împotriva COVID – 19. Mai exact, latifundiarul din Pipera consideră că vaccinul împotriva virusului COVID i-a adus moartea fostului portar, iar operația pe cord deschis ar fi fost cauzată tot de vaccin.

Așa cum spuneam, în luna septembrie, Helmut Duckadam suferise o operație pe cord deschis, iar procesul de recuperarea a fost destul de greu. În ultimii ani, viața sportivului a fost marcată de tot felul de probleme de sănătate, iar acesta ajunsese să ia câte 22 de pastile pe zi.

„Acum fac bine. Chiar azi se împlinește o lună de zile de când am fost operat, mă refac, așa, încet. Sunt bine, că de-aia și pot participa la acest eveniment și sperăm ca peste o lună-două să fiu din nou cum am fost înainte de operație. Am avut prea multe cumpene ca să le pot enumera…Nu știu, Dumnezeu m-a pus la încercare.

Mi-a și dat multe dar m-a și pus la încercare. Am avut și aprindere de creier, cum se spune, meningită, două, operație la picior, la umăr, la mână. Covid n-am avut și nimeni din familia mea, măcar de acest lucru am scăpat. În soția mea îmi e tot sprijinul, a fost întotdeauna alături de mine și îi mulțumesc!”, declara Duckadam, la sfârșitul lunii octombrie.