Gigi Becali nu va fi nașul de cununie al Anamariei Prodan la nunta cu Ronald Gavril! Motivul pentru care latifundiarul din Pipera a refuzat vehement

Anamaria Prodan (51 de ani) a căzut la pace cu Gigi Becali (65 de ani). Impresara fotbaliștilor a făcut o serie de dezvăluiri despre latifundiarul din Pipera, ocazie cu care a pus capăt tuturor speculațiilor cum că acesta ar fi nașul la nunta ei cu actualul iubit, Roland Gavril (37 de ani).

Neînțelegerile dintre Anamaria Prodan și Gigi Becali au început în urmă cu mai bine de 3 ani. Scandalul dintre cei doi a izbucnit din cauza transferului lui Dennis Man la Parma – jucătorul era sub semnătura impresari, însă mutarea a fost intermediată de frații Becali.

Anamari Prodan: ”Gigi Becali nu mai are timp de nășit”

În cadrul unui interviu, Anamaria Prodan a declarat că împăcarea cu Gigi Becali nu are nimic de-a face cu partea profesională, dar și că războiul dintre ei nu ar fi fost al lor. De fapt, scandalul dintre ei ar fi pornit din cauza fostului ei soț, Laurențiu Reghecampf.

”M-am împăcat cu Becali. În viață ‘never say never’ (n.r. niciodată să nu spui niciodată). Man nu are legătură cu împăcarea, nu a fost făcută ca să fac transferuri. Am afaceri pe toate palierele, nu stau cu ouăle într-un singur coș.

Ne-am certat din cauza fostului soț. A fost o minune de Paști, îmi era greu pe inimă. A fost ca o minune, amândoi în același loc, aduși de unul și altul, nici măcar nu voiam să fiu acolo și mi-au zis prietenii.Nu există coincidențe, am vorbit, ne-am luat în brațe, ne-am spus punctul de vedere și supărările. Mă simt liberă, fără apăsare. M-am împăcat cu Cornel Dinu, cu Pițurcă. Războaiele nu erau ale mele”, a spus Anamaria Prodan.

De ce Gigi Becali nu îi va fi naș de cununie Anamariei Prodan

În tot acest timp – când cei doi nu și-au vorbit – viața personală a impresarei s-a schimbat la 180 de grade. Este în plin proces de divorț cu Laurențiu Reghecampf și iubește din nou. Recent, impresara a fost cerută în căsătorie de Roland Gavril. Momentul a fost organizat ca la carte de către boxerul român – într-un hotel exclusivist din Las Vegas.

Cât despre viitorul naș de cununie, Anamaria Prodan a exclus varianta ca Gigi Becali să le fie părinte spiritual. Managera a recunoscut că, în ciuda faptului că nu și-au vorbit o perioadă lungă de timp, relația cu patronul de la FCSB este una specială, departe de fotbal, afaceri sau beneficii materiale. După o perioadă destul de tensionată – timp de 3 ani – abia după ce lucrurile s-au mai calmat, cei doi au ajuns la o înțelegere. Au îngropat securea războiului, s-au împăcat și au dat uitării toate neînțelegerile din trecut.

„Gigi Becali nu mai are chef și timp de nășit. Viața lui este rugăciunea. Viața lui este dedicată lui Dumnezeu nu este dedicată petrecerilor, nunților sau cumetriilor. Eu nu m-am împăcat cu Gigi ca să am avantaje de pe urma lui, căci nu am căutat asta niciodată de la nimeni. Partea cu viața mea personală îmi aparține și mă cunoașteți că dacă anunț nașul sau finul o fac public. Relația mea cu Gigi este una aparte și sunt liniștită că am pus punct acelei prostii.

Relația mea cu Gigi este una ok, departe de fotbal, afaceri sau beneficii. Dacă eu managerul Prodan am oferte pentru jucătorii Stelei, probabil că nimeni nu se va opune, dar eu nu aștept nimic de la Gigi Becali mai ales din punct de vedere material”, a declarat Anamaria Prodan pentru Click!.