Gigi Becali, prins în ofsaid! Dialog neașteptat între el și un bărbat invalid, în fața palatului din Pipera: „Păi ți-o dădeam și o vindeai, ce să faci cu ea?”

Nu mai este un secret faptul că Gigi Becali are un suflet de milioane și ori de câte ori poate, îi ajută pe cei care au nevoie! Latifundiarul din Pipera a fost surprins în timp ce purta un dialog cu un bărbat cu handicap. Patronul FCSB nu i-a putut îndeplini dorința acestuia, stârnind numeroase reacții după întreaga conversație. Pus pe șotii, milionarul i-a lăsat pe toți mască prin replicile pe care i le-a trântit bărbatului cu nevoi speciale. Iată cum a decurs discuția dintre cei doi!

Gigi Becali i-a întâmpinat pe reporterii prezenți în fața palatului său, însă a avut parte de o „surpriză”. În cale i-a ieșit un bărbat invalid, care se deplasa cu ajutorul unui skateboard. Acesta l-a zărit pe milionar și nu s-a putut abține, să nu intre în vorbă cu el. I-a vorbit lui Becali despre o dorință arzătoare de-a lui, însă nu se aștepta cu siguranță la răspunsul patronului FCSB.

Latifundiarul din Pipera era pus pe șotii și i-a dat mai multe replici bărbatului invalid, spre uimirea tuturor. Becali a vorbit cu el, în spirit de glumă, însă chiar și așa s-a ales cu anumite comentarii negative, după ce imaginile au ieșit la iveală în mediul online. Bărbatul i-a cerut mașina FCSB, însă patronul echipei de fotbal nu i-a putut transforma visul în realitate.

”De ce nu mi-ați dat mie mașina FCSB?”, l-a întrebat bărbatul respectiv pe Gigi Becali, notează DigiSport.

„Cum? Pe numele cui e? Pe numele meu e mașina?”, i-a răspuns Gigi Becali.

„Da. Dacă nu mi-ați dat-o mie…”, a spus bărbatul.

„Pai ți-o dădeam și o vindeai tu, ce să faci cu ea? Și e pe numele meu mașina? Pe FCSB?”, a continuat Becali.

După discuția cu el, milionarul le-a spus reporterilor, în mod ironic: ”Uite, mă! Merge cu mașina FCSB-ului ăsta”.

„Acum pot să am dosar de evaziune fiscală că iau bunurile firmei și le dau de la FCSB. Nu am voie de la FCSB să îți dau ție mașina, i-am dat mașină, probleme mie. Nu e legal, dacă vede Portocală…dosar penal”, a mai spus afaceristul, sub formă de glumă.