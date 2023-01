Gigi Becali, trimis în judecată! Ce pedeapsă riscă omul de afaceri, după ce a votat la Referendum în 2018

Gigi Becali a fost trimis în judecată pentru fraudă la vot. Latifundiarul din Pipera ar fi votat la Referendumul pentru redefinirea familiei în Constituție, în 2018, fără a avea acest drept. Ce pedeapsă riscă omul de afaceri.

Potrivi Gândul.ro, Gigi Becali va fi judecat pentru fraudă la vot (art. 387 noul Cod Penal) alin. 1 lit. a cu aplicare art. 41 alin. 1 Cod penal. Dosarul omului de afaceri a fost deschis marți, 3 ianuarie 2023, la judecătoria Buftea.

Gigi Becali este acuzat că ar fi votat, în 2018, fără a deține acest drept și a comis fapta în starte de recidivă, adică după ce a fost condamnat definitiv la închisoare, până la împlinirea termenului de reabilitare a săvârșit din nou o infracțiune, ”cu intenție sau cu intenție depășită”, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de un an sau mai mare. Pentru fraudă la vot, pedeapsa maximă este de 3 ani.

George Becali a fost condamnat, definitiv, de două ori, prin decizia din 2013 a interzicerii dreptului de a alege și de a fi ales pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale.

Totodată, omul de afaceri s-a prezentat la secția de votare nr.84 din Voluntari, acolo unde a votat la Referendumul pentru redefinirea familiei în Constituție declarând că nimeni nu-i poate lua dreptul la vot.

”Dreptul de a vota la referendum nu mi-l poate lua nimeni, niciun judecător. Păi, mie, dacă-mi spun 1.000 de avocați că nu am voie, eu știu că am voie, pentru că inteligența mea și bunul meu simț, și legea firii spun că am voie să votez la referendum pentru mii de ani”, a spus Becali la vremea respectivă.