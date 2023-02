Gigi Becali, “tun” financiar de 4 milioane de euro! Cine i-a rotunjit conturile latifundiarului din Pipera

Gigi Becali și Dumitru Dragomir nu sunt doar buni prieteni, ci și parteneri de afaceri. Recent, fostul președinte al LPF a dezvăluit suma imensă de bani pe care latifundiarul din Pipera a încasat-o în urma unei tranzacții în care cei doi au fost implicați.

Dumitru Dragomir a anunțat că, în urmă cu o lună, a achiziționat un teren de la Gigi Becali, ocazie cu care conturile latifundiarului din Pipera s-au rotunjit cu patru milioane de euro. Fostul șef al LPF a precizat că este imposibil să negociezi cu patronul FCSB-ului, fiind nevoit să-i plătească atât cât a cerut.

(NU RATA: CUM S-A “BĂTUT” GIGI BECALI CU ANAF-UL PENTRU O DATORIE DE 350.000 DE EURO. MAGISTRAȚII AU DECIS CĂ…)

“Cu Gigi nu se negociază. Gigi spune clar: ‘vreau 350 (n.r. – de euro) pe metrul pătrat’. Nu poţi să-i dai 280. M-a făcut de râs pe la televizor, odată, că i-am făcut discount. Am cumpărat acum o lună (n.r. – un teren de la Gigi Becali). Am cumpărat de aproape 4 milioane de euro. Fac PUZ pentru ele. Fac cele mai frumoase blocuri din tot Voluntariul. Fac pe malul lacului trei blocuri ca-n străinătate, ca la Dubai. Se mută lumea într-un bloc deja, apoi în iunie-iulie, 30 de zile plus, minus”, a spus Dumitru Dragomir.

Cum a făcut avere Gigi Becali

Gigi Becali este patronul FCSB-ului și unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din România. După Revoluție, grație unui împrumut luat de la Gică Hagi și banilor pe care i-a moștenit, a început să importe din Turcia, cu ajutorul unor TIR-uri, blugi, țigări și săpun. Apoi s-a axat pe imobiliare. A cumpărat pământ și l-a vândut la super-preț, câștigându-și supranumele de „latifundiar din Pipera”.

Ar fi donat peste 300 de milioane de euro!

Altfel, zilele trecute, Dumitru Dragomir a vorbit și despre actele de caritate pe care Gigi Becali l-a făcut de-a lungul timpului, în special către biserici, cunoscut fiind faptul că afaceristul este un om cu credință în Dumnezeu.

“Gigi e multi miliardar. Părerea mea e că are acum pământ de un miliard. Ce spun acum sunt foarte stăpân pe mine. Gigi Becali a dat peste 300 de milioane la biserici, la preoți, la maici. În prezența mea!

A fost subiect de studiu pentru mine. Avea teancul așa de euro și coborau la palat. Jucam table cu el. E norocos și la alea. Venea câte un preot. 2000, îi dădea 2000. Cobora altul. A ținut 30-40 de preoți bolnavi în palat. Îi ținea în Palat la el în camere deasupra biroului lui.

Când pleca afară, îl așteptau în fața curții minim 100. Mai erau printre ăștia ba în cărucioare, le dădea câte 500 de euro. Nu o dată. De zeci de ori! Gigi Becali cred că are peste 10 biserici făcute. Câtă lume a ajutat, câți oameni bolnavi…

Eu poate îl înjuram că mă bătea la table, acum nu poți să mai spui vreo prostie sau de vreo femeie. Moare. Te dă afară. Parcă îl apucă pandaliile. Cred că se consultă cu preoții. Să înjuri în prezența lui? Îi vine rău și cade”, a mai spus Dumitru Dragomir.