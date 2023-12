Gimnastul Andrei Muntean, copleșit de emoții după ce a fost premiat la Gala Mari Sportivi ProSport 2023: „Am început să pregătim planul pentru Jocurile Olimpice”. VIDEO

Gala Mari Sportivi ProSport 2023 a avut loc pe data de 28 noiembrie, în cadrul evenimentului fiind premiați cei care au triumfat în lumea sportului în acest an și prin rezultatele lor au reușit să se califice la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

Un moment special a fost premierea gimnastului Andrei Muntean, care speră să fie la înălțime anul viitor, atunci când va reprezenta România la Jocurile Olimpice de la Paris.

Andrei Muntean, emoționat după ce a fost premiat la Gala Mari Sportivi ProSport 2023: „Mă simt onorat!”

ProSport a simțit nevoia să le aducă un omagiu celor care trudesc zilnic pentru a fi cei mai buni și care luptă pentru a cuceri o medalie olimpică pentru România.

Gala Mari Sportivi ProSport 2023 este cu siguranță o amintire de neuitat pentru Andrei Muntean, care speră să fie în formă maximă vara viitoare în Franța, atunci când la Jocurile Olimpice vor participa cei mai buni sportivi.

La vârsta de 30 de ani, Andrei Muntean este singurul gimnast din lotul masculin care va fi prezent la Paris. Sportivul nostru s-a clasat pe locul 30 în calificările la individual compus, la Campionatele Mondiale de gimnastică artistică de la Anvers.

Acesta a încheiat calificările cu 80,665 puncte, la individual compus, și a beneficiat de regula Federației Internaționale de Gimnastică. Aceasta îi califică la Jocurile Olimpice pe cel mai bine opt clasați sportivi dintre cei care nu au prins calificarea împreună cu echipa – așa cum este cazul României.

România nu a prins nici o finală la ediția din acest an a Mondialelor care au avut loc la masculin. Echipa masculină a țării noastre s-a clasat în cele din urmă pe locul 22 și a ratat participarea la Paris 2024.

Totuși, România a încheiat Campionatele Mondiale de gimnastică artistică desfășurate la Antwerp, în Belgia, cu un bilanț îmbunățățit față de ediția trecută – cea de la Tokyo – șase bilete de participare la Jocurile Olimpice Paris 2024 și un loc 4 în competiția feminină pe aparate.

„Din păcate, fizicul meu mă recomandă mai mult pentru rugby (n.n. râde), dar am văzut un alt mare campion, pe Marian Drăgulescu și cred că este un exemplu pe care orice român îl poate urma, din toate punctele de vedere. Te felicit pentru ce ai reușit și îți doresc să ne faci atât de mândri și de bucuroși pe cât a reușit Marian Drăgulescu să o facă de-a lungul carierei lui”, a fost mesajul transmis de redactorul-șef al ProSport, Andrei Trifan, care de altfel l-a și premiat pe Andrei Muntean.

„Mă simt onorat pentru acest premiu și mă simt onorat că sunt în fața atâtor oameni care au avut parte de foarte multe succese în viață. Sper din tot sufletul să reprezint România cu mult succes la Jocurile Olimpice și mă simt mândru că pot participa”, a spus Andrei Muntean, la Gala Mari Sportivi ProSport 2023.

„Cred că bucuria o mai am și acum, dar munca pot să spun că a început imediat după ce m-am întors acasă. Am început să pregătim planul pentru Jocurile Olimpice, pentru ca acolo să reușim o performanță cât mai bună”, a completat Andrei Muntean. „Mi-aș fi dorit mult să mergem cu echipa (n.n. la Jocurile Olimpice), dar din păcate nu s-a întâmplat acest lucru. Mă bucur de susținerea celor din jur, susținerea familiei, prietenilor, antrenorilor”, a încheiat Muntean.

Andrei Muntean a fost la un pas să renunțe la gimnastică! Antrenorul său a dezvăluit totul: „E greu să spui stop!”

Antrenorul care îl pregătește pe Andrei Muntean a mărturisit că sportivul a fost de mai multe ori la un pas să se retragă.

„L-am mai convins o dată să nu se retragă, e decizia lui dacă o va face. Trebuie respectate deciziile. Știu din propria experiență, dacă simți că nu mai poți, te retragi. Dar dacă mai ai 10 la sută șanse, că există putere, mergi mai departe în sportul ăsta. Dacă faci sportul ăsta de 20-25 de ani e greu să spui stop”, a spus antrenorul lui Andrei Muntean, Marius Berbecar.

Nu m-am gândit la performanță inițial. Țin minte că am început cu competițiile la 6-7 ani, la Cluj, atunci am simțit ce înseamnă concurență… Am simțit că este o competiție, atunci am fost locul doi cu echipa. Satisfacția a fost foarte mare. Ideea că este plăcut acel sentiment de concurență, să demonstrezi ce știi” – Andrei Muntean, la emisiunea Drumul spre Paris