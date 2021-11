Gina Pistol a făcut anunțul! Se întoarce la Antena 1. Ce emisiune va prezenta iubita lui Smiley

Gina Pistol a anunțat că se va întoarce pe micile ecrane, la Antena 1. Iubita lui Smiley va putea fi văzută la televizor chiar în perioada 29 – 30 noiembrie și 1 decembrie!

Gina Pistol a anunțat reîntoarcerea pe micile ecrane! Iubita lui Smiley a filmat pentru o ediție specială de Sfântul Andrei și de 1 Decembrie, menită să le aducă telespectatorilor un zâmbet pe buze. Alături de concurenții celui de-al patrulea sezon ”Asia Express”, cei trei chefi de la Antena 1 se vor ”lupta” gastronomic în platou!

”Se anunță trei zile de sărbătoare la @chefilacutite! Alături de concurenții Asia Express-Drumul Împăraților, vă așteptăm pe 29,30 noiembrie și 1 decembrie la ediția specială Chefi la cuțite, pe Antena1.🤗”, este mesajul scris de Gina Pistol pe Instagram.

Vezi și CINE VA PREZENTA SEZONUL 5 AL ASIA EXPRESS LA ANTENA 1: IRINA FODOR, GINA PISTOL SAU ELWIRA PETRE?

Gina Pistol revine în televiziune

Așteptarea a luat sfârșit, iar Gina Pistol a revenit la Antena 1. Irina Fodor a înlocuit-o pe Gina Pistol în cele două emisiuni pe care le prezenta iubita lui Smiley: ”Chefi la cuțite” și ”Asia Express”, după ce a născut. Micuța Josephine avea nevoie de toată atenția ei, însă vedetei i-au lipsit momentele petrecute alături de colegii săi și concurenții dornici să-și depășească limitele.

Iubita lui Smiley a postat, recent, pe rețelele de socializare câteva imagini de pe platourile de filmare din cadrul show-ului ”Chefi la cuțite”. Vedeta a mărturisit că a avut o senzație ciudată în momentul în care și-a intrat, din nou, în rolul de prezentatoare TV.

„Sunt foarte fericită că m-am întors! Am avut o senzație ciudată când am pășit din nou în platou. Am o fetiță care a împlinit deja 8 luni, dar am avut senzația că am plecat în urmă cu o săptămână. M-am bucurat mult să îi revăd pe cei trei chefi și să îi cunosc și eu pe concurenții sezonului 4 Asia Express”, a declarat Gina Pistol.

Sursă foto: Facebook